ريال مدريد وليفربول: مباشر لحظة بلحظة
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25 أووووووووه ريال مدريد يقطع الكرة ويلعب الكرة مرتدة سريعة إلى بنزيما الذي يحاول التسديد على أليسون ولكن كاباك يتصدى له ويُخرجها لضربة ركنية
18 بنزيما يمرر إلى فينسيوس الذي يحاول الحصول على الكرة وتسديدها على أليسون ولكن كاباك يتصدى له وتمر بسلام على دفاع ليفربول
17 عرضية من أرنولد ولكن دفاع الريال يشتتها قبل أن تصل إلى ماني
13 أووووووووووه خطيرة للريال، رأسية من فينسيوس ولكنها تمر بجوار القائم
تشكيل ليفربول
يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-3-3
أليسون
روبيرتسون - كاباك - فيليبس - أرنولد
فينالدوم - فابينيو - كيتا
ماني - جوتا - صلاح
📋 | تشكيل الريدز لمواجهة @realmadridarab في ذهاب الدور ربع النهائي من #دوري_أبطال_أوروبا 🔴 #مدريد_ليفربول— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 6, 2021
تشكيل ريال مدريد
يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-3-3
كورتوا
ميندي - ناتشو - ميليتاو - فاسكيز
كروس - كاسيميرو - مودريتش
فينسيوس - بنزيما - أسينسيو
📋✅ إليكم قائمة الفريق ضد @LFC_Arabic!#UCL pic.twitter.com/0PGHptXwcF— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 6, 2021
تعتبر المباراة بمثابة نهائي مبكر بين طرفي المباراة الختامية للبطولة في كييف عام 2018، وتتشابه ظروف الفريقان ما بين التعرض للكثير من الإصابات وخاصًة في خط الدفاع، مما يجعل الحظوظ متكافئة والنتيجة صعب التكهن بها.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ريال مدريد وليفربول في إطار مباريات ذهاب ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.