ريال مدريد وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفربول في إطار مباريات الذهاب لدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا

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25 أووووووووه ريال مدريد يقطع الكرة ويلعب الكرة مرتدة سريعة إلى بنزيما الذي يحاول التسديد على أليسون ولكن كاباك يتصدى له ويُخرجها لضربة ركنية

18 بنزيما يمرر إلى فينسيوس الذي يحاول الحصول على الكرة وتسديدها على أليسون ولكن كاباك يتصدى له وتمر بسلام على دفاع ليفربول

17 عرضية من أرنولد ولكن دفاع الريال يشتتها قبل أن تصل إلى ماني

13 أووووووووووه خطيرة للريال، رأسية من فينسيوس ولكنها تمر بجوار القائم

12 مودريتش يطالب بركلة جزاء بعد التحام مع فينالدوم ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

ريال مدريد يضغط بشكل قوي ويجبر ليفربول على الارتباك وارتكاب العديد من الأخطاء في التمرير

4 تمريرة من بنزيما إلى أسينسيو الذي يحاول لعب كرة عرضية، ولكن دفاع ليغربول يشتتها لضربة ركنية

2 محاولة أولى في المباراة من ريال مدريد عن طريق بنزيما بتسديدة ولكنها في يد أليسون

انطلاق المباراة

يُذكر أن المباراة ستشهد غياب مفاجئ لفاران الذي أثبتت عينة فحوصات كورونا قبل المباراة إصابته بالفيروس

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

روبيرتسون - كاباك - فيليبس - أرنولد

فينالدوم - فابينيو - كيتا

ماني - جوتا - صلاح

📋 | تشكيل الريدز لمواجهة @realmadridarab في ذهاب الدور ربع النهائي من #دوري_أبطال_أوروبا 🔴 #مدريد_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 6, 2021

تشكيل ريال مدريد

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



كورتوا

ميندي - ناتشو - ميليتاو - فاسكيز

كروس - كاسيميرو - مودريتش

فينسيوس - بنزيما - أسينسيو



تعتبر المباراة بمثابة نهائي مبكر بين طرفي المباراة الختامية للبطولة في كييف عام 2018، وتتشابه ظروف الفريقان ما بين التعرض للكثير من الإصابات وخاصًة في خط الدفاع، مما يجعل الحظوظ متكافئة والنتيجة صعب التكهن بها.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ريال مدريد وليفربول في إطار مباريات ذهاب ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.