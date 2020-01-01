موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

قمة ختامية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستضيف ملعب كينج باور مباراة ليستر سيتي صاحب الأرض أمام ضيفه مانشستر يونايتد.

تكمن أهمية المباراة في أنها ستحدد من سيحتل المركز الرابع، وبالتبعية يضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد منافسة شرسة على مدار هذا الموسم.

ليستر سيتي لم يخرج من المراكز الأربعة الأولى منذ بداية الموسم، لكن بعد العودة من توقف فيروس كورونا تراجعت النتائج، عكس يونايتد، الذي عاد بقوة ولم يخسر على صعيد الدوري.

المزيد من الفرق

يحتل الشياطين الحمر حاليًا المركز الثالث برصيد 63 نقطة بينما يأتي الثعالب في المركز الخامس برصيد 62 نقطة، يكفي الضيوف التعادل لضمان المربع الذهبي، بينما ينبغي على المضيفين الفوز بأي نتيجة لاسترجاع مركزهم.

تشيلسي هو الآخر جزء من هذا الصراع بتواجده في المركز الرابع بنفس رصيد يونايتد ولكن بفارق أهداف أقل، وسيلتقي البلوز مع وولفرهامبتون في نفس التوقيت.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي والقنوات الناقلة..

ديل بييرو: يوفنتوس سوف يفقد السيطرة المحلية ولن يحقق الأبطال

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي؟

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي مساء الأحد الموافق 26 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 5 ذو الحجة 1441 هجريًا على ملعب كينج باور.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي؟

سيتم نقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي على قنوات بي إن سبورت كما جرت العادة، وستبث عبر القناة الثانية beIN Sports HD 2.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة ليستر سيتي - مانشستر يونايتد كينج باور الأحد 26 يوليو 2020،

5 ذو الحجة 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد؟

لا يُعاني مانشستر يونايتد من أي غيابات، وسيكون الفريق كامل العدد أمام ليستر سيتي.

من المتوقع أن يعتمد أولي جونار سولشاير على تشكيلته المعتادة بدي خيا في حراسة المرمى وخط دفاعي يقوده هاري ماجواير مع منتصف ملعب بقيادة الثلاثي بوجبا وماتيتش وبرونو فيرنانديش وهجوم يتزعمه ماركوس راشفورد.

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

لوك شاو - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - أرون وان بيساكا

نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا

ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديش - ماسون جرينوود

أنتوني مارسيال

ما هو التشكيل المتوقع لليستر سيتي؟

يُعاني ليستر سيتي من بعض الغيابات وهي كريستيان فوكس ودانييل أمارتي وريكاردو بيريرا ومارك ألبرايتون وبن تشيلويل وجيمس ماديسون، وسيغيب للإيقاف سيونجو.

The new 2020/21 #lcfc home shirt was revealed by Chairman and King Power CEO Aiyawatt Srivaddhanaprabha at the global launch of the campaign in Bangkok earlier today 👇 — Leicester City (@LCFC) July 23, 2020

من المتوقع أن يعتمد برندان رودجرز على طريقته المعتادة حيث كاسبر شمايكل في حراسة المرمى وأمامه جوني إيفانز، بينما يقود خط الهجوم جيمي فاردي.