ديل بييرو: يوفنتوس سوف يفقد السيطرة المحلية ولن يحقق الأبطال

أسطورة السيدة العجوز أصبح قلقًا من وضع الفريق الحالي

أكد أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس، أنّ فريقه لن يتمكن من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أو حتى الاستمرار في التفوق محليًا والفوز بالدوري الإيطالي طالما استمر الوضع كما هو حاليًا.

يوفنتوس خسر أمام أودينيزي بهدفين لهدف في الجولة 35 ليؤجل حسمه لقب الدوري الإيطالي إلى الأسبوع المقبل أمام سامبدوريا.

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ويواجه البيانكونيري نظيره ليون الفرنسي يوم 7 أغسطس المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ويبحث عن قلب هزيمته في الذهاب بهدف نظيف لانتصار للبقاء في المسابقة.

وقال ديل بييرو في تصريحات صحفية: "بعد مثل هذه العروض لا أعرف كيف وصلنا لصدارة الدوري الإيطالي. نحن لا نستحقها، المشكلة هي أننا لو استمرينا في حصد بطولة الدوري الإيطالي فلن يحدث تغييرات حقيقية".

وتابع: "باقي أندية الدوري الإيطالي تتطور بصورة سريعة، ولو لم نغير 6 أو 7 لاعبين فلن نتمكن من الاحتفاظ باللقب في السنوات المقبلة، ويجب أن ننسى لقب دوري أبطال أوروبا".

واختتم: "أنا قلق أكثر من أنّ فترة البناء سوف تطول وربما لو استمرينا في التراجع يصبح التأهل لدوري أبطال أوروبا مجرد حلم".

جدير بالذكر أنّ المدرب ماوريتسيو ساري تعرض للعديد من الانتقادات خلال الموسم الجاري بسبب تراجع مستوى الفريق.