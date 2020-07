مانشستر يونايتد وليستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

ليستر سيتي 0 × 1 مانشستر يونايتد

71' برونو نفذ ركلة الجزاء بتسديدة أرضية على يمين شمايكل الذي طار للجهة الأخرى، وهدف لليونايتد.

71' جووووووووووووووووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديش.

68' مارسيال انطلق بالكرة في عمق منطقة الجزاء وواجه شمايكل، فانطلق إيفانس له وانزلق عليه لكنه لمس قدم الفرنسي ولم يلمس الكرة.

68' ضربة جزااااااااااااااااااء لمانشستر يونايتد وإنذار على إيفانس.

68' تمريرات بين لاعبي ليستر سيتي في مناطق مانشستر يونايتد المتراجع تمامًا.

64' ويليامز يمرر كرة في اليسار تبحث عن فيرنانديش، لكن جاستن يفتك الكرة.

61' فاردي يمرر كرة لتوماس الذي يرسل عرضية من اليسار يقابلها تيليمانس بتسديدة يسارية تخرج ضعيفة وتصطدم بالدفاع وتخرج لركنية من على يمين دي خيا.

60' خطأ لليستر من اليسار ينفذه تيليمانس بعرضية يحولها فاردي برأسه إلى القائم الثاني، ودي خيا يشاهد الكرة حتى ترتطم بالقائم.

60' العااااااااااااااااااارضة تحرم ليستر سيتي من الهدف.

58' أيوزي بيريز يدخل بدلاً من إيناتشو.

58' أووووووووووووووووو، جرينوود يرسل تمريرة أرضية ينطلق لها مارسيال في منطقة الجزاء، لكن شمايكل يخرج ويمسك الكرة.

56' سيطرة اليونايتد تبدأ الآن، وليستر سيتي يتراجع.

54' بيساكا يرسل عرضية من اليمين يرتقي لها جاستن ويبعد الكرة قبل أن تصل لبوجبا.

52' اخطييييير أولبرايتون يتقدم بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضيةي بعدها الدفاع.

48' ألبرايتون يتوغل في يمين منطقة الجزاء ثم يحاول إرسال عرضية لكن الدفاع يبعد الكرة.

47' خطييييييييرة لليونايتد بتمريرة رائعة من ماتيتش تضع مارسيال في مواجهة شمايكل، لكن جاستن يتدخل عليه ويبعد الكرة، والحكم يقول لاشيء.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.. نلتقي في الشوط الثاني

46' تشيلسي يحرز هدف التقدم في شباك وولفرهامبتون، الآن الأمور كلها بيد مانشستر وليستر.

45' تسديدة قوية جديدة من راشفورد ولكن تصدي مميز من كاسبر شمايكل بعد ركنية تحولت له داخل منطقة الجزاء.

44' مارسيااااااااااال! تسديدة قوية منه ولكن ترتطم بالدفاع وتتحول إلى ركنية.

41' ماذا أضعت يا راشفورد! عرضية يخطئ في تقديرها جاستين وتصل إلى راشفورد الذي تأخر في تسديدها ثم سددها خارج المرمى، فرصة سهلة للتقدم تضيع.

40' فااااااااااااااااااااردي! فرصة سهلة للغاية يضيعها هداف البريميرليج بعد عرضية مثالية من الجبهة اليُسرى ولكنه فشل في تحويلها إلى المرمى وأخرجها ليندلوف بعد ذلك.

37' نزول برونو فيرنانديش مرة أخرى ويبدو أن سليم وسيكمل المباراة.

35' إصابة لبرونو فيرنانديش تثير القلق، ويخرج رفقة الجها الطبي إلى خارج الملعب.

31' جوووووووووووووول مانشستر يونايتد! لكن تقنية الفيديو تلغيه بسبب التسلل على المحرز برونو فيرنانديش.

24' ماذا صنع دي خيا؟ مرتدة إيهانتشو يركض في مرتدة 3 على 2 لليتر ولكنه يفضل التسديد عن التمرير، تسديدته جاءت ضعيفة ولكنها سقطت من يد الإسباني بغرابة ليلحق بها فاردي قبل أن يحتسب الحكم تسلل.

18' ألبرايتون مرة أخرى يسبب الخطورة ولكن تسديدته تأتي بجوار القائمة.

14' ليسسستر سيتي كاد أن يتقدم!.. خطأ من ماتيتش وضغط من ليستر ثم تمريرة إلى نديدي الذي سددها بقوة ولكن أتت أعلى المرمى.

11' ألبرايتون يرسل عرضية من اليمين تصل سهلة ليد دي خيا.

10' البطاقة الصفراء الأولى في المباراة يتحصل عليها ماجواير بعد تدخل قوي في وسط الميدان.

6' مارسيال يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

5' اليونايتد هو الأخطر في هذه الأثناء، وليستر متراجع تمامًا.

2' مانشستر يونايتد على اليمين بالأحمر، وليستر سيتي على اليسار بالأزرق.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

لا يُعاني مانشستر يونايتد من أي غيابات، وسيكون الفريق كامل العدد أمام ليستر سيتي ، وسيبدأ سولشار بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

براندون ويليامز - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - أرون وان بيساكا

نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا

ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديش - ماسون جرينوود

أنتوني مارسيال

