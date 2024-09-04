تعرف على موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة...

تستعد منتخبات أوروبا لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي تعد بطوله هامة للكثير من المنتخبات لكتابة تاريخ جديد في بطولة جديدة نسبياً، حيث كانت أول نسخة منها هي 2018-2019.

ويدخل المنتخب الفرنسي البطولة وهو يملك لقب وحيد من دوري أمم أوروبا، والتي حققها في نسخة 2021 على حساب المنتخب الإسباني، بينما أفضل نتيجة حققها المنتخب الإيطالي هي المركز الثالث في نسختي 2021 و 2023.

يقع المنتخبين ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخب بلجيكا والكيان، وبالطبع تسعى جميع المنتخبات لتصدر المجموعة منذ البداية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، هو يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتأكيد ستجد مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 على شاشتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق فرنسا - إيطاليا الجمعة 6 سبتمبر 2024

21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 حديقة الأمراء عصام الشوالي

تشكيل فرنسا المتوقع أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب ديديه ديشامب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى جيلوم ريستيس خط الدفاع كيليان سيلديليا - لويك بادي - كاستيلو لوكيبا - أدريان تروفيرت خط الوسط أندي ضيوف - يوريس شوتارد - ماجنيس أكليوش خط الهجوم ألكسندر لاكازيت - جون ماتيتا - مايكل أوليز

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب لوتشيانو سباليتي المباراة بالتشكيل التالي:-