تعرف على موعد مباراة سبورتنج كانساس سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة...

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحلو ضيوفاً على سبورتنج كانساس سيتي في الجولة الثامنة من مباريات الدوري الأمريكي في 2024.

إنتر ميامي فشل في الوصول إلى المرحلة النهائية من الدوري الأمريكي الموسم الماضي، لكنّه نجح في حصد أول لقب له على الإطلاق بالتتويج بكأس الدوريات الأمريكية.

ويحتل إنتر ميامي المركز الثالث في المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي، برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن نيويورك ريد بولز المتصدر حتى الآن.

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في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة سبورتنج كانساس سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة سبورتنج كانساس سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة سبورتنج كانساس سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 هو يوم الأحد 14 أبريل 2024 على ملعب أروهيد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، الثالثة والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة سبورتنج كانساس سيتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب سبورتنج كانساس سيتي - إنتر ميامي الأحد 14 أبريل 2024

02:30 السعودية، 01:30 مصر Apple TV+ أروهيد

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد سبورتنج كانساس سيتي في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-