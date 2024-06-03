موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل منتخب تونس مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بالقارة الإفريقية، بمواجهة قوية أمام غينيا الاستوائية.

واستهل المنتخب التونسي، التصفيات بفوز عريض على ساوتومي بأربعة أهداف، ثم انتصار على مالاوي بهدف دون رد، بينما هُزم المنتخب الغيني في أول جولتين.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لنسور قرطاج.

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جدول مباريات وترتيب مجموعة تونس في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، هو يوم الأربعاء 5 يونيو 2024 على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت تونس.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 على شبكة قنوات SSC، يمكنك مشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تونس - غينيا الاستوائية الأربعاء 5 يونيو 2024

20:00 تونس، 22:00 مصر SSC الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس

كيف تشاهد مباراة تونس وغينيا الاستوائية في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة عن طريق تطبيق شاهد.

التشكيل المتوقع لتونس

من المتوقع أن يدخل المدرب منتصر الوحيشي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

معز حسن

علي العابدي - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - وجدي كشريدة

عيسى العيدوني - إلياس السخيري - حمزة رفيعة

فراس بلعربي - سيف الدين الجزيري - هيثم الجويني