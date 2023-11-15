جدول مباريات وترتيب مجموعة تونس في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Wahbi Khazri Tunisia 2022Getty Images
تصفيات أفريقيا لكأس العالمتونس

تعرف على جدول مباريات مجموعة تونس في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة ومجموعة نسور قرطاج في تصفيات المونديال...

يحظى المنتخب التونسي بتاريخ كبير كونه أحد أكبر المنتخبات الإفريقية، وهو قد توج بلقب البطولة الإفريقية لآخر مرة في 2004 ومنتخب يقاتل دائمًا من أجل الوصول لكأس العالم.

ويستعد المنتخب التونسي، لخوض تصفيات كأس العالم 2026، والذي يسعى إلى أن تكون تلك البطولة هي المشاركة السادسة له في المونديال، خاصة مع النظام الجديد للتصفيات، بعد زيادة عدد فرق المونديال إلى 48 فريقًا.

وهنا نتعرف سويًا على مواعيد مباريات منتخب تونس في تصفيات كأس العالم 2026، كذلك مجموعة نسور قرطاج في التصفيات وأكثر.

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ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا؟

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن بالفعل عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نظام التصفيات يشهد دخول كافة المنتخبات الأعضاء في "كاف" والتي يبلغ عددها 54 منتخبًا مباشرة في مرحلة المجموعات، حيث سيتم تقسيمها على 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات.

وتلعب المنتخبات في كل مجموعة 10 مباريات بنظام الذهاب والعودة، على أن يتأهل المتصدر مباشرة إلى مونديال 2026، فيما يتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في دورة يتأهل منها منتخب ينافس على مقعد التأهل إلى كأس العالم في الملحق العالمي.

جدول مباريات تونس في تصفيات كأس العالم 2026

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
تونس - ساو تومي وبرينسيبيالجمعة 17 نوفمبر 2023،
22:00 مصر، 21:00 السعودية		-حمادي العقربي
مالاوي - تونسالثلاثاء 21 نوفمبر 2023،
15:00 مصر، 16:00 السعودية		-بينجو الوطني
تونس - غينيا الاستوائية3 يونيو 2024-حمادي العقربي
ناميبيا - تونس10 يونيو 2024-مانديلا الاستقلال
ليبريا - تونس17 مارس 2025-صمويل كانيون دو
تونس - مالاوي24 مارس 2025-حمادي العقربي
تونس - ليبيريا1 سبتمبر 2025-حمادي العقربي
غينيا الاستوائية - تونس8 سبتمبر 2025-مالابو
ساو تومي وبرينسيبي - تونس6 أكتوبر 2025-12 يوليو
تونس - ناميبيا13 أكتوبر 2025-حمادي العقربي

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026

أسفرت القرعة عن وقوع محاربي الصحراء في المجموعة الثامنة من التصفيات مع غينيا الاستوائية وليبيريا ومالاوي وساو تومي أند برينسيبي وناميبيا.

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1تونس00000000
2غينيا الاستوائية00000000
3ليبيريا 00000000
4مالاوي00000000
5ساو تومي وبرينسيبي00000000
6ناميبيا00000000

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