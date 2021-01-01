موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

مباراة منتظرة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم ستجمع بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي يوم الأربعاء القادم 28 أبريل 2021، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21.

صعد نادي باريس سان جيرمان عن المجموعة الثامنة في دوري الأبطال، وذلك بعد أن حصد المركز الأول برصيد 12 نقطة بأفضلية المواجهات المباشرة عن نادي لايبزيج الألماني.

واجه الفرنسي برشلونة في دور 16 وفاز في الذهاب 4-1 وتعادل في العودة 1-1، وكان على موعد مع بايرن ميونخ في ربع النهائي وفاز ذهابًا 3-2 وخسر إيابًا 1-0، فتأهل بعد اللجوء لقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

تأهل مانشستر سيتي عن المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا على حساب بورتو وأولمبياكوس ومارسيليا، وأقصى فريقين ألمانيين من دور 16 وربع النهائي، هما بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند على التوالي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هو يوم الأربعاء 28 أبريل 2021، الموافق 16 رمضان 1442 هجريًا بملعب حديقة الأمراء.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي؟

ستُذاع مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي الأربعاء 28 أبريل 2021،

16 رمضان 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Premium 1 حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

يغيب عن باريس سان جيرمان خوان بيرنات للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بالتشكيل الآتي..

عودة #دوري_أبطال_أوروبا 🏆



❤ 𝙒𝙀 𝘼𝙍𝙀 𝙋𝘼𝙍𝙄𝙎 💙 pic.twitter.com/w7grWBz7EH — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 26, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

كيلور نافاس

عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - أليساندرو فلورينزي

لياندرو باريديس - إدريسا جايي

نيمار - ماركو فيراتي - أنخيل دي ماريا

كيليان مبابي

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

من المتوقع أن يبدأ المدرب بيب جوارديولا بالتشكيل الآتي..

لا وقت للراحة 🏃

العودة للعمل بعد التتويج ⚡



🔷 #السيتي pic.twitter.com/uwFN9X5Mn4 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 26, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

إيدرسون

جواو كانسيلو - روبين دياش - جون ستونز - كايل ووكر

إلكاي جوندوان - رودري

فيل فودين - كيفين دي بروينه - رياض محرز

بيرناردو سيلفا