جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020، القنوات الناقلة والمجموعات

تعرف على موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21، ترتيب المجموعات، القنوات الناقلة لدوري الأبطال في الشرق الأوسط، وجدول كل الأدوار حتى النهائي

لا شك أن دوري أبطال أوروبا هو البطولة الأكثر شعبية على صعيد الأندية في جميع أنحاء العالم، وهي الأكثر شهرة على صعيد الأنيدة والمنتخبات بعد كأس العالم مباشرةً.

تعيش كرة القدمفترة استثنائية منذ بداية عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي أثر على جميع الأنشطة في جميع أنحاء المعمورة، وتسبب في توقف معظم البطولات والبطبع كان له تأثيره على دوري الأبطال.

لكن، بعد فترة من التوقف بدأت الساحرة المستديرة في العودة تدريجيًا، وبعد أن كان الموسم الماضي مهددًا بالإلغاء فتح الألمان نافذة العودة باستئناف الدوري الألماني بإجراءات احترازية، وهو ما انتقل إلى جميع أنحاء القارة العجوز وأعطى قبلة الحياة لدوري أبطال أوروبا .

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لكن عودة ذات الأذنين كانت متأخرة، وهو ما تسبب في لعب مباريات الأدوار الإقصائية للموسم الماضي مع مباريات الأدوار التمهيدية للموسم الحالي، وتسبب فيروس كورونا أيضًا في تأخير جميع مواعيد البطولة سواءً على مستوى القرعة أو بداية ونهاية كل دور.

وبعد إجراء قرعة دور المجموعات، تعرف على جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21..

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جدول مواعيد دوري أبطال أوروبا 2020-21 في العادة كانت الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا تنطلق في يونيو من كل عام، لكن هذا الموسم تأخرت البداية حتى أغسطس وتحديدًا في 8 أغسطس 2020. استمتر الأدوار التمهيدية حتى 16 سبتمبر، ثم لعبت مباريات الملحق المؤهل يومي 22 و23 سبتمبر للذهاب، و29 و30 سبتمبر للإياب. أجريت قرعة دوري أبطال أوروبا 2020-21 يوم الخميس 1 أكتوبر 2020، ومن المقرر أن ينطلق دور المجموعات في 20 أكتوبر وينتهي في 9 ديسمبر 2020. موعد قرعة دور 16 من دوري الأبطال هذا الموسم هو 14 ديسمبر 2020، وستلعب مباريات الذهاب لهذا الدور في فبراير، وسننتظر مباريات الإياب في مارس 2021. آخر قرعة لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ستكون قرعة ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، وموعدها هو 19 مارس 2021، وسينطلق دور 8 في 6 أبريل وينتهي في الرابع عشر من نفس الشهر. بالنسبة لنصف نهائي دوري الأبطال فستلعب مياراتي الذهاب يومي 27 و28 أبريل، أما الإياب فموعده هو 4 و5 مايو 2021، أما موعد نهائي دوري أبطل أوروبا فهو 29 مايو 2021.

جدول مواعيد دوري أبطال أوروبا 2020-21

موعد القرعة موعد مباريات الذهاب موعد مباريات الإياب الدور التمهيدي 17 يوليو 2020،

26 ذو القعدة 1441 8 أغسطس 2020،

18 ذو الحجة 1441 11 أغسطس 2020،

21 ذو الحجة 1441 الدور المؤهل الأول 9 أغسطس 2020،

19 ذو الحجة 1441 18 - 19 أغسطس 2020،

28 - 29 ذو الحجة 1441 الدور المؤهل الثاني 10 أغسطس 2020،

20 ذو الحجة 1441 25 - 26 أغسطس 2020،

6 - 7 محرم 1442 الدور المؤهل الثالث 31 أغسطس 2020،

12 محرم 1442 15 - 16 سبتمبر 2020،

27 - 28 محرم 1442 الملحق 1 سبتمبر 2020،

13 محرم 1442 22 - 23 سبتمبر 2020،

5 - 6 صفر 1442 29 - 30 سبتمبر 2020،

12 صفر 1442 المجموعات 1 أكتوبر 2020،

13 صفر 1442 20 أكتوبر - 9 ديسمبر 2020،

3 ربيع الأول - 24 ربيع الآخر 1442 دور 16 14 ديسمبر 2020،

29 ربيع الآخر 1442 16 و17 و23 و24 فبراير 2021،

4 و5 و11 و12 رجب 1442 9 و10 و16 و17 مارس 2021،

25 و26 رجب، 3 و4 شعبان 1442 ربع النهائي 19 مارس 2021،

5 شعبان 1442 6 - 7 أبريل 2021،

24 - 25 شعبان 1442 13 - 14 أبريل 2021،

1 - 2 رمضان 1442 نصف النهائي 27 - 28 أبريل 2021،

15 - 16 رمضان 1442 4 - 5 مايو 2021،

22 - 26 رمضان 1442 النهائي 29 مايو 2021،

17 شوال 1442

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21

أجريت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21 يوم الخميس 1 أكتوبر 2020، وقد أسفرت القرعة عن المجموعات التالية..

المجموعة الأولى المجموعة الثانية بايرن ميونخ ريال مدريد أتلتيكو مدريد شاختار سالزبورج إنتر لوكوموتيف موسكو بوروسيا مونشنجلادباخ

المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة بورتو ليفربول مانشستر سيتي أياكس أوليمبياكوس أتالانتا مارسيليا ميتشيلاند

المجموعة الخامسة المجموعة السادسة إشبيلية زينيت سان بطرسبرج تشيلسي بوروسيا دورتموند كراسنودار لاتسيو رين كلوب بروج

المجموعة السابعة المجموعة الثامنة يوفنتوس باريس سان جيرمان برشلونة مانشستر يونايتد دينامو كييف لايبزيج فيرينتسفاروش إسطنبول باشاك شهير

جدول مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21

​لم يتم الإعلان بعد عن جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-2021 لدور المجموعات، وسيتم وضعه هنا مع الإعلان عنه مباشرةً.

أين سيُقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21؟ وما هو موعده؟