جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020، القنوات الناقلة والمجموعات
لا شك أن دوري أبطال أوروبا هو البطولة الأكثر شعبية على صعيد الأندية في جميع أنحاء العالم، وهي الأكثر شهرة على صعيد الأنيدة والمنتخبات بعد كأس العالم مباشرةً.
تعيش كرة القدمفترة استثنائية منذ بداية عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي أثر على جميع الأنشطة في جميع أنحاء المعمورة، وتسبب في توقف معظم البطولات والبطبع كان له تأثيره على دوري الأبطال.
لكن، بعد فترة من التوقف بدأت الساحرة المستديرة في العودة تدريجيًا، وبعد أن كان الموسم الماضي مهددًا بالإلغاء فتح الألمان نافذة العودة باستئناف الدوري الألماني بإجراءات احترازية، وهو ما انتقل إلى جميع أنحاء القارة العجوز وأعطى قبلة الحياة لدوري أبطال أوروبا .
لكن عودة ذات الأذنين كانت متأخرة، وهو ما تسبب في لعب مباريات الأدوار الإقصائية للموسم الماضي مع مباريات الأدوار التمهيدية للموسم الحالي، وتسبب فيروس كورونا أيضًا في تأخير جميع مواعيد البطولة سواءً على مستوى القرعة أو بداية ونهاية كل دور.
وبعد إجراء قرعة دور المجموعات، تعرف على جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21..
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جدول مواعيد دوري أبطال أوروبا 2020-21
في العادة كانت الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا تنطلق في يونيو من كل عام، لكن هذا الموسم تأخرت البداية حتى أغسطس وتحديدًا في 8 أغسطس 2020.
استمتر الأدوار التمهيدية حتى 16 سبتمبر، ثم لعبت مباريات الملحق المؤهل يومي 22 و23 سبتمبر للذهاب، و29 و30 سبتمبر للإياب.
أجريت قرعة دوري أبطال أوروبا 2020-21 يوم الخميس 1 أكتوبر 2020، ومن المقرر أن ينطلق دور المجموعات في 20 أكتوبر وينتهي في 9 ديسمبر 2020.
موعد قرعة دور 16 من دوري الأبطال هذا الموسم هو 14 ديسمبر 2020، وستلعب مباريات الذهاب لهذا الدور في فبراير، وسننتظر مباريات الإياب في مارس 2021.
آخر قرعة لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ستكون قرعة ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، وموعدها هو 19 مارس 2021، وسينطلق دور 8 في 6 أبريل وينتهي في الرابع عشر من نفس الشهر.
بالنسبة لنصف نهائي دوري الأبطال فستلعب مياراتي الذهاب يومي 27 و28 أبريل، أما الإياب فموعده هو 4 و5 مايو 2021، أما موعد نهائي دوري أبطل أوروبا فهو 29 مايو 2021.
جدول مواعيد دوري أبطال أوروبا 2020-21
|موعد القرعة
|موعد مباريات الذهاب
|موعد مباريات الإياب
|الدور التمهيدي
|17 يوليو 2020،
26 ذو القعدة 1441
|8 أغسطس 2020،
18 ذو الحجة 1441
|11 أغسطس 2020،
21 ذو الحجة 1441
|الدور المؤهل الأول
|9 أغسطس 2020،
19 ذو الحجة 1441
|18 - 19 أغسطس 2020،
28 - 29 ذو الحجة 1441
|الدور المؤهل الثاني
|10 أغسطس 2020،
20 ذو الحجة 1441
|25 - 26 أغسطس 2020،
6 - 7 محرم 1442
|الدور المؤهل الثالث
|31 أغسطس 2020،
12 محرم 1442
|15 - 16 سبتمبر 2020،
27 - 28 محرم 1442
|الملحق
|1 سبتمبر 2020،
13 محرم 1442
|22 - 23 سبتمبر 2020،
5 - 6 صفر 1442
|29 - 30 سبتمبر 2020،
12 صفر 1442
|المجموعات
|1 أكتوبر 2020،
13 صفر 1442
|20 أكتوبر - 9 ديسمبر 2020،
3 ربيع الأول - 24 ربيع الآخر 1442
|دور 16
|14 ديسمبر 2020،
29 ربيع الآخر 1442
|16 و17 و23 و24 فبراير 2021،
4 و5 و11 و12 رجب 1442
|9 و10 و16 و17 مارس 2021،
25 و26 رجب، 3 و4 شعبان 1442
|ربع النهائي
|19 مارس 2021،
5 شعبان 1442
|6 - 7 أبريل 2021،
24 - 25 شعبان 1442
|13 - 14 أبريل 2021،
1 - 2 رمضان 1442
|نصف النهائي
|27 - 28 أبريل 2021،
15 - 16 رمضان 1442
|4 - 5 مايو 2021،
22 - 26 رمضان 1442
|النهائي
|29 مايو 2021،
17 شوال 1442
مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21
أجريت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21 يوم الخميس 1 أكتوبر 2020، وقد أسفرت القرعة عن المجموعات التالية..
|المجموعة الأولى
|المجموعة الثانية
|بايرن ميونخ
|ريال مدريد
|أتلتيكو مدريد
|شاختار
|سالزبورج
|إنتر
|لوكوموتيف موسكو
|بوروسيا مونشنجلادباخ
|المجموعة الثالثة
|المجموعة الرابعة
|بورتو
|ليفربول
|مانشستر سيتي
|أياكس
|أوليمبياكوس
|أتالانتا
|مارسيليا
|ميتشيلاند
|المجموعة الخامسة
|المجموعة السادسة
|إشبيلية
|زينيت سان بطرسبرج
|تشيلسي
|بوروسيا دورتموند
|كراسنودار
|لاتسيو
|رين
|كلوب بروج
|المجموعة السابعة
|المجموعة الثامنة
|يوفنتوس
|باريس سان جيرمان
|برشلونة
|مانشستر يونايتد
|دينامو كييف
|لايبزيج
|فيرينتسفاروش
|إسطنبول باشاك شهير
جدول مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21
أين سيُقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21؟ وما هو موعده؟
سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21 يوم الجمعة 29 مايو 2021، ومن المتوقع أن تبدأ المباراة في الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية.
ستقام على ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول ، تركيا، وكان من المقرر أن يستضيف ملعب أتاتورك الأولمبي نهائي 2019-20، لكن تفشي فيروس كورونا تسبب في نقل جميع الأدوار الإقصائية للبرتغال.
كان الملعب قد استضاف سابقًا نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005 ، عندما نجح ليفربول في الفوز على ميلان بيرمونتادا تاريخية بعد أن كان متأخرًا بثلاثة أهدافٍ نظيفة.