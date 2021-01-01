موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يلتقي نادي مانشستر سيتي مع نادي باريس سان جيرمان في مباراة مثيرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك على ملعب الاتحاد.

أقيمت مباراة الذهاب في ستاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية، وانتهى بفوز السيتي بهدفين لهدف ليقترب أكثر من النهائي، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بهدفٍ دون رد للتأهل، أما الفريق الباريسي فيحتاج للفوز بهدفين نظيفين أو أي نتيجة بفارق هدف واحد أكبر من نتيجة الذهاب.

صعد نادي باريس سان جيرمان عن المجموعة الثامنة في دوري الأبطال، وذلك بعد أن حصد المركز الأول برصيد 12 نقطة بأفضلية المواجهات المباشرة عن نادي لايبزيج الألماني.

واجه الفرنسي برشلونة في دور 16 وفاز في الذهاب 4-1 وتعادل في العودة 1-1، وكان على موعد مع بايرن ميونخ في ربع النهائي وفاز ذهابًا 3-2 وخسر إيابًا 1-0، فتأهل بعد اللجوء لقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

تأهل مانشستر سيتي عن المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا على حساب بورتو وأولمبياكوس ومارسيليا، وأقصى فريقين ألمانيين من دور 16 وربع النهائي، هما بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند على التوالي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال هو يوم الثلاثاء 4 مايو 2021، الموافق 22 رمضان 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان؟

ستُذاع مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان الثلاثاء 4 مايو 2021،

22 رمضان 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Premium 1 ستاد مدينة مانشستر

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

لا توجد غيابات في صفوف نادي مانشستر سيتي، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب بيب جوارديولا بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

إيدرسون

جواو كانسيلو - روبين دياش - جون ستونز - كايل ووكر

إلكاي جوندوان - رودري

فيل فودين - كيفين دي بروينه - رياض محرز

بيرناردو سيلفا

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

يغيب عن باريس سان جيرمان خوان بيرنات وداجبا للإصابة، كذلك إدريسا جايي بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب، أما وضع كيليان مبابي فيبقى تحت الشك، وذلك بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة ضد لانس في الدوري الفرنسي.

🎙 نيمار : "يجب على كل باريسي أن يؤمن بنا". ❤💙 https://t.co/sfy1aZD5V2 — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) May 2, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

كيلور نافاس

عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - أليساندرو فلورينزي

لياندرو باريديس - دانيلو

نيمار - ماركو فيراتي - أنخيل دي ماريا

ماورو إيكاردي