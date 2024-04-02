تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي ومونتيري في كأس أبطال الكونكاكاف 2024 والقنوات الناقلة..

يستعد لويس سواريز وفريق إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيف مونتيري المكسيكي ضمن مباريات كأس أبطال الكونكاكاف 2024.

يتطلع ميامي إلى إحداث ثورة في تاريخ النادي بدأت بقدوم نجوم بحجم ليونيل ميسي، ثم إحراز الكأس الأمريكية كأول لقب في تاريخ النادي الوردي، والآن يطمحون لبطولة كبرى مؤهلة إلى كأس العالم للأندية.

وكانت الشكوك قد أحاطت بمشاركة ليونيل ميسي في المباراة بسبب تعرضه لإصابة تغيبه في الآونة الأخيرة عن مباريات فريقه إنتر ميامي.

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في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي ومونتيري في ذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة إنتر ميامي ومونتيري في ذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2024؟

موعد مباراة إنتر ميامي ومونتيري في كأس أبطال الكونكاكاف 2024 هو يوم الخميس 4 أبريل 2024 على ملعب تشايس معقل إنتر ميامي في فلوريدا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ومونتيري في ذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2024 ؟

يتم نقل مباريات كأس أبطال الكوناكاف 2024 عبر قناة SSC SPORT 1 HD داخل المملكة العربية السعودية، كما يمكن مشاهدة اللقاء عبر شاهد.

كما يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في دوري أبطال الكونكاكاف 2024 في باقي الدول العربية، عبر الحساب الرسمي للبطولة على يوتيوب.



المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - مونتيري الخميس 4 أبريل 2024

03:00 السعودية، 02:00 مصر SSC 1 HD

تشايس

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد مونتيري في ذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-