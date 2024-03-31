48 ساعة فاصلة .. تطور جديد في إصابة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي

تعرف على آخر تطورات إصابة ميسي

كشف الأرجنتيني تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي الأمريكي، عن آخر تطورات إصابة النجم ليونيل ميسي، وموقفه من المشاركة في المباراة المقبلة ضد مونتيري المكسيكي، في دوري أبطال الكونكاكاف.

وقال مارتينو خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "مسألة تعافي ميسي تسير يومًا بعد يوم، وسيتم تحديد موقفه يوم الثلاثاء، من مباراة الأربعاء ضد مونتيري".

وأضاف تاتا: "ليونيل ونيكو فريري يتقدمان يومًا بعد يوم في الإصابة، وهذا اعتمادًا على هذه الأيام، وسيتم تحديد موقفهما من مباراة الأربعاء يوم الثلاثاء القادم، ولكن يجب علينا التفكير في الموسم كله وليس المباراة القادمة فقط".

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وأشار المدرب الأرجنتيني بفريقه، على الرغم من التعادل بهدف لمثله ضد نيويورك سيتي، وهي المباراة الثالثة التي يلعبها الفريق دون ميسي المصاب.

وقال مارتينو: "ما فعله الفريق يستحق الثناء للغاية، لأنه خلق العديد من الفرص التهديفية، وأعتقد أن حارس مرمى نيويورك سيتي كان نجم المباراة".

وعن خوض الإسباني سيرخيو بوسكيتس في مركز المدافع، قال تاتا: "لعب بوسكيتس في هذا المركز من قبل مع برشلونة، ولا أتذكر أنه بدأ أساسيًا فيه، ولكن في لحظات من المباراة ذهب للعب كقلب دفاع أيمن وقدم أداءً جيدًا للغاية".