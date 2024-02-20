تعرف على جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024، والقنوات الناقلة لفريق ليونيل ميسي..

بداية جديدة لموسم أخر في الدوري الأمريكي والذي صار يضم العديد من النجوم والكبار في فريق إنتر ميامي وعلى رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز.

الفريق، المؤسس في 2018، نجح في جلب ليونيل ميسي بالمجان بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ثم تعاقد مع سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بعد رحيلهما عن برشلونة.

وانضم في يناير الماضي نجم برشلونة السابق لويس سواريز قادمًا من جريميو البرازيلي ليجتمع برفاقه السابقين في النادي الكتالوني.

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وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نتعرف على جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024، والقنوات الناقلة لمباريات ليونيل ميسي..

ما هو نظام الدوري الأمريكي MLS؟

نظام الدوري الأمريكي "MLS" يشهد منافسة بين 29 فريقًا، مقسمة إلى مجموعتين بواقع 15 ناديًا في الشرق و14 في الغرب.

إنتر ميامي يلعب في القسم الشرقي، وبذلك فإنه يخوض 34 مباراة في الموسم المنتظم، على أن يتقدم أصحاب المراكز السبعة الأولى إلى النهائيات، بينما يتأهل صاحبا المركزين الثامن والتاسع إلى التصفيات.

تُلعب الجولة الأولى من التصفيات بنظام الأفضل من ثلاث مباريات، بعد ذلك، تكون مباريات نصف النهائي والنهائي في مباراة واحدة على ملعب الفريق صاحب المركز الأفضل في الموسم المنتظم.

جدول مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 إنتر ميامي - ريال سالت ليك الخميس 22 فبراير 2024

04:00 السعودية، 03:00 مصر درايف بينك 2 لوس أنجلوس جلاكسي - إنتر ميامي الإثنين 26 فبراير 2024

04:30 السعودية، 03:30 مصر ديجنيتي هالث سبورتس بارك 3 إنتر ميامي - أورلاندو سيتي الأحد 3 مارس 2024

00:30 السعودية، 23:30 مصر درايف بينك 4 إنتر ميامي - مونتريال الإثنين 11 مارس 2024

00:00 السعودية، 23:00 مصر درايف بينك 5 دي سي يونايتد - إنتر ميامي السبت 16 مارس 2024

21:00 السعودية، 20:00 مصر روبرت اف كينيدي 6 نيويورك ريد بولز - إنتر ميامي السبت 23 مارس 2024

21:00 السعودية، 20:00 مصر ريد بول أرينا 7 إنتر ميامي - نيويورك سيتي الأحد 31 مارس 2024

01:30 السعودية، 00:30 مصر درايف بينك 8 إنتر ميامي - كولورادو رابيدز الأحد 7 إبريل 2024

02:30 السعودية، 01:30 مصر درايف بينك 9 سبورتنج كانساس سيتي - إنتر ميامي الأحد 14 إبريل 2024

03:30 السعودية، 02:30 مصر أرووهيد 10 إنتر ميامي. - ناشفيل الأحد 21 إبريل 2024

02:30 السعودية، 01:30 مصر درايف بينك 11 نيو انجلاند ريفولوشن - إنتر ميامي الأحد 28 إبريل 2024 جيليت 12 إنتر ميامي - نيويورك ريد بولز الأحد 5 مايو 2024 درايف بينك 13 مونتريال - إنتر ميامي الأحد 12 مايو 2024 سابوتو 14 أورلاندو سيتي - إنتر ميامي الخميس 16 مايو 2024 إكسبلوريا 15 إنتر ميامي - دي سي يونايتد الأحد 19 مايو 2024 درايف بينك 16 فانكوفر وايتكابس - إنتر ميامي السبت 25 مايو 2024 بي سي بلايس 17 إنتر ميامي - أتالانتا يونايتد الخميس 30 مايو 2024 درايف بينك 18 إنتر ميامي - سان لويس سيتي الأحد 2 يونيو 2024 درايف بينك 19 فيلادلفيا يونيون - إنتر ميامي الأحد 16 يونيو 2024 سوبارو بارك 20 إنتر ميامي - كولومبوس كرو الخميس 20 يونيو 2024 درايف بينك 21 ناشفيل - إنتر ميامي الأحد 30 يونيو 2024 نيسان 22 شارلوت - إنتر ميامي الخميس 4 يوليو 2024 23 سينسيناتي - إنتر ميامي الأحد 7 يوليو 2024 تي كيو ل 24 إنتر ميامي - تورنتو الخميس 18 يوليو 2024 درايف بينك 25 إنتر ميامي - شيكاغو فاير الأحد 21 يوليو 2024 درايف بينك 26 إنتر ميامي - سينسيناتي الأحد 25 أغسطس 2024 درايف بينك 27 شيكاغو فاير - إنتر ميامي الأحد 1 سبتمبر 2024 درايف بينك 28 إنتر ميامي - فيلادلفيا يونيون الأحد 15 سبتمبر 2024 درايف بينك 29 أتلانتا يونايتد - إنتر ميامي الخميس 19 سبتمبر 2024 مرسيدس بنز 30 نيويورك سيتي - إنتر ميامي السبت 21 سبتمبر 2024 يانكي 31 إنتر ميامي - شارلوت الأحد 29 سبتمبر 2024 درايف بينك 32 كولومبوس كرو - إنتر ميامي الخميس 3 أكتوبر 2024 مابفري 33 تورونتو - إنتر ميامي الأحد 6 أكتوبر 2024 بي إم أو فيلد 34 إنتر ميامي - نيو انجلاند ريفولوشن الأحد 20 أكتوبر 2024 درايف بينك

ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 - القسم الشرقي

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه الفارق النقاط 1 فيلادلفيا يونيون 0 0 0 0 0 0 0 0 2 كولومبوس كرو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 نيويورك ريد بولز 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أورلاندو سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 5 شارلوت 0 0 0 0 0 0 0 0 6 نيويورك سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 7 سينسيناتي 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ناشفيل 0 0 0 0 0 0 0 0 9 شيكاغو فاير 0 0 0 0 0 0 0 0 10 إنتر ميامي 0 0 0 0 0 0 0 0 11 تورونتو 0 0 0 0 0 0 0 0 12 دي سي يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 13 نيو انجلاند ريفولوشن 0 0 0 0 0 0 0 0 14 أتلانتا يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 15 مونتريال 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

مباريات الدوري الأمريكي، لا يتم نقلها عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط حتى الآن، ولم تعلن أي قناة حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

كيف يمكن مشاهدة مباريات ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي على الإنترنت؟

ولكن يمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي، ومباريات فريق إنتر ميامي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "+Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

كما يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة وأهم لقطاتها عن طريق حسابات إنتر ميامي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.