تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي ومونتيري في إياب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2024 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريق إنتر ميامي لمباراة هامة جدًا حينما يحل ضيفًا على مونتيري المكسيكي ضمن مباريات إياب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2024.

إنتر ميامي خسر مباراة الذهاب على أرضه بهدفين لهدف في مواجهة شهدت غياب ليونيل ميسي بداعي الإصابة.

لكن البرغوث عاد ليشارك ضد كولورادو في الجولة الماضية وسجل هدفًا ليؤكد جاهزيته الكاملة لمباراة العودة في المكسيك وقلب الطاولة.

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في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي ومونتيري في إياب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة إنتر ميامي ومونتيري في إياب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2024؟

موعد مباراة إنتر ميامي ومونتيري في إياب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2024 هو فجر الخميس 11 أبريل 2024 على ملعب بي بي في آي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والنصف فجرًا بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ومونتيري في إياب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2024 ؟

يتم نقل مباريات كأس أبطال الكوناكاف 2024 عبر قناة SSC SPORT 1 HD داخل المملكة العربية السعودية، كما يمكن مشاهدة اللقاء عبر شاهد بتعليق محمد حسين.

كما يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في دوري أبطال الكونكاكاف 2024 في باقي الدول العربية، عبر الحساب الرسمي للبطولة على يوتيوب.



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المباراة الموعد القناة الناقلة البث في السعودية التعليق الملعب مونتيري - إنتر ميامي الخميس 11 أبريل 2024

04:30 السعودية، 05:30 مصر يوتيوب SSC SPORT 1 HD محمد حسين بي بي في آي شاهد

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد مونتيري في إياب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-