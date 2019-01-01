موعد مباراة الهلال والنصر، القنوات الناقلة وأرقام ديربي الرياض

تأتي هذه المباراة بعد أسبوع مزدحم للهلال بعد خوضه مباراة الإياب من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا

يستقبل نادي الهلال السعودي الأحد المُقبل 27 أكتوبر 2019 مباراة ديربي الرياض بين الجارين الموج الأزرق والنصر ضمن قمة مباريات الأسبوع الثامن من الدوري السعودي 2019-20، والتي تقام على ملعب جامعة الملك سعود “المحيط الأزرق”.

وتأتي هذه المباراة بعد أسبوع مزدحم للزعيم بعد خوضه مباراة الإياب من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 أمام نادي السد القطري، ويبحث زعيم آسيا وضيفه العالمي عن النقاط الثلاثة للقاء.

يتربع أبناء المدرب رازفان لوشيسكو على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة تمكن من جمعهم في سبع جولات، وكانت أخر مباراة للفريق هي الفوز على حساب نادي ضمك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

بينما يحتل النصر المركز السادس برصيد 11 نقطة، تمكن من جمعهم خلال 6 مباريات، ويبقى للفريق مباراة مؤجلة أمام نادي الفيصلي، وكانت أخر مباراة للفريق على حساب الرائد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت خارج ملعبه.

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بالتأكيد يطمح كلا الفريقين في تحقيق الفوز كلاً حسب هدفه، ويبقى الهدف الأكبر هو تحقيق فوز معنوي على حساب الجار التقليدي والمنافس التاريخي، وكذلك تحقيق تقدم في المسابقة المحلية.

موعد مباراة الهلال والنصر

المباراة الملعب الموعد الحكم الهلال - النصر ملعب جامعة الملك سعود الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩،

٢٨ صفر ١٤٤١،

١٨:٥٥ مصر، ١٩:٥٥ السعودية تشافي استرادا

كيف تشاهد ديربي الرياض؟ القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

يمكنك متابعة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة الثامنة من الدوري السعودي عبر القنوات الرياضية السعودية، والتي خصصت القناتين الأولى والثالثة لتغطية اللقاء الأهم في المملكة.

هذه ليست الطريقة الوحيدة لمتابعة اللقاء، فالنسخة العربية من جول ستقدم تغطية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات اللقاء.

المباراة الموعد القنوات الناقلة تغطية النسخة العربية لموقع جول الهلال - النصر الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩،

٢٨ صفر ١٤٤١،

١٨:٥٥ مصر، ١٩:٥٥ السعودية الرياضية السعودية 1، 3 الهلال والنصر مباشر

غيابات الهلال والنصر في ديربي الرياض

تشهد مباراة فريقي الهلال والنصر بعض الغيابات عن كلا الفريقين، حيث يغيب المهاجم الدولي السوري عمر السومة لاعب الموج الأزرق عن المباراة بداعي الإصابة، والتي كان قد تعرض لها أثناء تواجده رفقة المنتخب السوري الأول لكرة القدم ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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وفيما يخص الجانب النصراوي فيغيب عنه المهاجم الدولي النيجيري أحمد موسى الذي لم يكن مقنعًا مع فريقه حتى الآن، ويغيب من فترة طويلة عن الفريق بداعي الإصابة، كما أن الجهاز الطبي بالفريق نصح بعدم الدفع به في المباراة حتى يتم التأكد من شفاءه بنسبة كبيرة

ويكون قادرًا على المشاركة في المباريات.

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كما يغيب المهاجم الواعد عبدالفتاح آدم والذي يغيب عن صفوف الفريق منذ قدومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب الإصابة التي يُعاني منها ويبقى موقف عودته إلى التدريبات مُجددًا غامضًا حتى الآن في انتظار التقارير النهائية للاعب التي أرسلتها إدارة النادي إلى مركز متخصص لإصابات اللاعبين.

أخبار الهلال والنصر قبل ديربي الرياض

يواصل النصر والهلال استعدادهما للقاء حاسم لا يقل فيه طموح أحدهما عن الآخر في منافسة شرسة برحلة الحفاظ على اللقب .

وعلى الرغم من أن الموج الأزرق لم يفز على غريمه التقليدي بالدوري منذ عامين، إلا أن صعوده لنهائي دوري أبطال آسيا وانتصاره الساحق على السد القطري يزيد من حماس الزعيم للقاء المرتقب بإستاد جامعة الملك سعود، دون تقليل من حجم الاستعداد.

ويعد اللقاء فرصة ذهبية للعالمي الذي يسعى للعودة للطريق الصحيح أمام غريمه بعدما انتصر في ست مباريات فقط حتى الآن واحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزعيم الآسيوي.

ورصد عضو شرف النصر، عبد العزيز بغلف، مكافأة قدرها 660 ألف ريال للاعبي النصر، في حال الفوز على الهلال في لقاء الديربي، المقرر إقامته الأحد المقبل، في الجولة المقبلة من دوري الأمير محمد بن سلمان 2019-20.

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ويحاول أن يعرقل فارس نجد، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، الموج الأزرق متصدر المسابقة، من أجل تقليص الفارق معه، حيث يبلغ الفارق بين المشس وهلال نجد 8 نقاط، بالإضافة إلى وجود مباراة مؤجلة لفارس نجد أمام الفيصلي.

أرقام مباراة الهلال والنصر

o التقى فريقا الهلال والنصر 22 مرة في دوري المحترفين السعودي – فاز الموج الأزرق 11 مرة مقابل 6 مرات للعالمي وهناك 5 حالات تعادل بينهما.

o خسر الزعيم في مباريات (6) وتلقى أهدافاً (26) أمام فارس نجد في الدوري أكثر من أمام أي فريق آخر في المنافسة.

o خسر الشمس في مباريات (11) وتلقى أهدافاً (39) أمام الزعيم الآسيوي في الدوري السعودي أكثر من أمام أي فريق آخر في المنافسة.

o هذا خامس موسم يصل فيه الهلال إلى الجولة الثامنة بلا خسارة في دوري المحترفين السعودي، بعد 2009/2010 و2010/2011 و2017/2018 و2018/2019 – لقد حصد اللقب في 3 من المواسم الأربعة السابقة هذه.

o لم يخسر زعيم آسيا في آخر 4 مباريات لعبها أمام فرق مدافعة عن اللقب في دوري المحترفين السعودي (ف 3 ت 1)، أطول سلسلة له أمام هذه الفرق في تاريخ المنافسة.

o تلقى العالمي هدفاً واحداً فقط هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي – هذه ثالث مرة فقط يتلقى فريق هذا القدر القليل بعد أول 6 مباريات من الموسم بعد الاتفاق في 2011/2012 والنصر نفسه في 2013/2014.

o يقترب لاعب الهلال كارلوس إدواردو من الوصول إلى هدفه رقم 50 في الدوري السعودي (48 حالياً) – إنه الوحيد الذي سجل أكثر من هدف واحد في أكثر من مباراة واحدة هذا الموسم في المنافسة (سجل ثنائيتين).

o حقق حارس مرمى فارس نجد براد جونز أعلى نسبة إنقاذ هذا الموسم في الدوري بين الحراس الذين خاضوا أكثر من مباراة واحدة (93.3%)، إذ أنقذ مرماه 14 مرة من 15 تسديدة على مرماه.

o صنع لاعب النصر نور الدين مرابط 3 أهداف في المباراتين اللتين لعبهما أمام الهلال في دوري المحترفين السعودي، أكثر من التي صنعها أمام أي فريق آخر في المنافسة – لقد صنع فرصاً أكثر من أي لاعب آخر بشكل عام هذا الموسم في المنافسة (24).

o سجل عبد الرزاق حمد الله في كل من المباراتين اللتين لعبهما أمام الموج الأزرق في الدوري السعودي – إنه أحد 3 لاعبين فقط سجلوا أمام الزعيم الآسيوي ذهاباً وإياباً الموسم الماضي- هيلدون (التعاون) وقادر (الفتح) هما اللاعبان الآخران.

o ساهم لاعب الهلال بافاتيمبي غوميز في إحراز أهداف أكثر من أي لاعب آخر عند انتهاء الجولة السابعة هذا الموسم في الدوري (7 – سجل 5 صنع 2)، متضمنة 3 في آخر مباراتين فقط (سجل 2 صنع 1).