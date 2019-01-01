إصابة حمد الله خلال تدريبات النصر استعدادًا لديربي الرياض

هل يلحق حمد الله بمواجهة الهلال في ديربي الرياض؟

شهدت تدريبات فريق نادي النصر السعودي، تعرض المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأصفر للإصابة، خلال الاستعداد لمواجهة الهلال.

النصر يستعد لمواجهة الهلال مساء الأحد المقبل، في ديربي الرياض، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن حمد الله تعرض للإصابة خلال المشاركة في المناورة التي نظمها الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

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وجاء التشخيص المبدئي لإصابة حمد الله هو كدمة بسيطة في القدم، ولكنها لن تمنعه من المشاركة في مباراة ديربي الرياض أمام الهلال.

النصر سيواجه الهلال، بهدف تحقيق الفوز عليه، من أجل العودة للمنافسة على صدارة الدوري السعودي للمحترفين التي يسيطر عليها الزعيم.