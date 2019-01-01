كويلار ينتظر مستوًى عالٍ من ديربي الرياض بين الهلال والنصر

جوستافو كويلار نجم وسط الهلال يتحدث عن مواجهة النصر في ديربي الرياض لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان

توقع جوستافو كويلار نجم وسط الهلال مباراة ذو مستوًى عالٍ بين فريقه والنصر في ديربي الرياض يوم الأحد القادم.

وسيلعب الهلال أمام النصر ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وهو اللقاء الأول للزعيم بعد حسم تأهله لنهائي دوري أبطال آسيا بالتفوق إجماليًا على السد 6-5.

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وقال اللاعب الكولومبي خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "تحضيراتنا لمباراة الأحد تسير بشكل ممتاز، جميعنا متحمسون جدًا للفوز في المباراة أمام النصر".

أضاف "تمثيلي لفريق الهلال يعطيني الدافع والحافز لتقديم كل ما لدي، المباراة أمام النصر ستكون ذو مستوًى عالٍ".

وعن اختيارات المدرب رازفان لوشيسكو للاعبي الوسط، قال لاعب وسط فلامنجو السابق "الهلال يمتلك مجموعة ممتازة من اللاعبين القادرين على اللعب في محور الوسط، وجميعهم يمتلكون إمكانيات عالية. أنا وهم مستعدون لتقديم أقصى ما لدينا لصالح الفريق".

يُذكر أن الهلال يتصدر الدوري السعودي برصيد 19 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادل وحيد، فيما يتواجد النصر في المركز السادس برصيد 11 نقطة لكن مع لعب 6 مباريات فقط.