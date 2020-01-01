موعد مباراة الجزائر والمكسيك، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر والمكسيك الودية وذلك في إطار استعدادات ثعالب الصحراء لتصفيات كأس أمم أفريقيا التي فازوا بنسختها الأخيرة

يواجه الجزائر المكسيك ودياً في ملعب كيوسيرا بهولندا يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، وتأتي المباراة في إطار استعداد كل من المنتخبين للمرحلة القادمة والاطمئنان على جاهزية اللاعبين.

‎هذه المباراة الودية الثانية للمنتخب الجزائري في التوقف الدولي في أكتوبر الحالي، وكانت المباراة الأولى ضد منتخب نيجيريا وانتهت بفوز ثعالب الصحراء بهدفٍ دون رد.

منتخب الجزائر هو حامل لقب كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر، ويستعد لخوض غمار التصفيات للنسخة القادمة من البطولة الشهر القادم، وينافس حامل اللقب في مجموعة بها زيمبابوي وبوتسوانا وزامبيا، ويحتل المركز الأول برصيد 6 نقاط جمعهم من الفوز بمباراتين.

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‎وعلى الجانب الآخر ستكون هذه المباراة الثانية لمنتخب المكسيك في التوقف الدولي، وكانت الأولى ضد منتخب هولندا ونجح في الفوز بها بهدفٍ نظيفٍ دون رد، وهو ما يعكس قوة المنتخب الأمريكي الشمالي والإضافة التي سيمنحها للمنتخب الجزائري.

في هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الجزائر ضد المكسيك والقنوات الناقلة وأكثر...

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ما هو موعد مباراة الجزائر والمكسيك؟

تقام مباراة الجزائر والمكسيك يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، وذلك على ملعب كيوسيرا بهولندا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر ، التاسعة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والمكسيك؟

ستذاع مباراة الجزائر والمكسيك على القناة الجزائرية، كذلك حصلت قناة الشارقة الإماراتية على حقوق بث المباراة.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة على التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المكسيك - الجزائر الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

20:00 الجزائر، 21:00 مصر الجزائرية، الشارقة ملعب كيوسيرا

التشكيل المتوقع لمنتخب المكسيك

خرج من قائمة منتخب المكسيك التي واجهت هولندا اللاعب كارلوس رودريجيز بعد إصابته بفيروس كورونا، كذلك استبعد المدرب نجم نابولي هيرفينج لوزانو.

¡Hoy también dejamos todo en el entrenamiento gracias a estas rutinas que hizo @PoweradeMX ! 🔥 ⚽️ 🇲🇽

👉🏻 https://t.co/hrdO2MrHl0



¡Ya estamos listos para nuestro partido de mañana! #HAYPOWER 💪🏻 💪🏻 pic.twitter.com/zgvwWNbESH — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 12, 2020

يغيب أيضًا عدد من اللاعبين في التوقف الدولي الحالي بداعي الإصابة مع أنديتهم، هم أوتشوا وميير خوسيه رودريجيز.

التشكيل | 4-3-3

ألفريدو تالافيرا

خيسوس جالاردو - هيكتور مورينو - سيزار مونتيس - لويس رودريجيز

أندريس جواردادو - إدسون ألفاريز - هيكتور مورينو

رودولفو بيزارو - راؤول خيمينيز - خيسوس كورونا

قائمة منتخب الجزائر ضد المكسيك

يتواجد عدد من النجوم في قائمة منتخب الجزائر في مواجهة المكسيك، لعل أبرزهم رياض محرز نجم مانشستر سيتي، وإسماعيل بن ناصر نجم ميلان، وسعيد بن رحمة نجم برينتفورد القريب من الانضمام لمانشستر سيتي وغيرهم.

قائمة الجزائر:

حراسة المرمى: رايس مبولحي - عز الدين دوخة - ألكساندر أوكيدجا.

رايس مبولحي - عز الدين دوخة - ألكساندر أوكيدجا. الدفاع: عيسى ماندي - رامي بن سبعيمي - مهدي زفان - محمد فارس - المهدي تاهرات - رضا حلايمية - عبد الجليل مديوب - ماكسيم سبانو.

عيسى ماندي - رامي بن سبعيمي - مهدي زفان - محمد فارس - المهدي تاهرات - رضا حلايمية - عبد الجليل مديوب - ماكسيم سبانو. الوسط: سفيان فيغولي - رياض محرز - عدلان قديورة - ياسين براهيمي - إسماعيل بن ناصر - مهدي عبيد - زين الدين فرحات - حريص بلقبلة - فريد بواليا - مهدي زرقان.

سفيان فيغولي - رياض محرز - عدلان قديورة - ياسين براهيمي - إسماعيل بن ناصر - مهدي عبيد - زين الدين فرحات - حريص بلقبلة - فريد بواليا - مهدي زرقان. الهجوم: بغداد بونجاح - أندي ديلور - سعيد بن رحمة

تشكيل منتخب الجزائر

من المتوقع أن يدفع المدرب جمال بلماضي ببعض الأسماء التي لم تشارك في مباراة نيجيريا، عل غرار رايس مبولحي في حراسة المرمى، وبغداد بونجاح في الهجوم وإسماعيل بن ناصر في وسط الميدان.

التشكيل | 4-3-3

رايس مبولحي

محمد فارس - ماكسيم سبانو - المهدي زفان - رضا حليمية

إسماعيل بن ناصر - عدلان قديورة - زين الدين فرحات

سعيد بن رحمة - بغداد بو نجاح - سفيان فيغولي