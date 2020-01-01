الجزائر والمكسيك: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الجزائر والمكسيك الودية في إطار استعدادات ثعالب الصحراء لتصفيات كأس أمم أفريقيا الشهر القادم

المكسيك 2 × 2 الجزائر

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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93' يا رباااااااااااااااه، سانشيز يرسل عرضية ماكرة إلى مرمى مبولحي مباشرةً ترتطم بالعارضة.

88' هيريراااااااااااااا يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تمر من على يسار مبولحي وترتطم بالقائم.

86' خيمينيز ضم بالكرة في اليسار ثم أرسل كرة ساقطة وضعت لاينز في مواجهة مبولحي في منطقة الجزاء، فأرسل تسديدة أرضية عبرت للشباك.

83' التعاااااااااااااااااادل للمكسيك عن طريق لاينز

83' ضغط جزائري قوي على المكسيك رغم النقص العددي.

76' ديلور يدخل بدلاً من بونجاح

73' بوليدا يدخل بدلاً من رومو.

72' المنتخب الجزائري متراجع بطريقة منظمة وينتظر المرتدات منذ طرد قديورة

67' بن سبعيني أرسل عرضية أرضية من اليسار وصلت لمحرز الذي تقدم بالكرة في عمق المنطقة ثم أرسل تسديدة أرضية سكنت الشباك.

67' الثاااااااااااااااااني للجزائر عن طريق رياض محرز...

64' خطييييييييييييرة للمكسيك بانفراد لخيمينيز الذي يراوغ ماندي ثم يرسل تسديدة يعترضها تاهرات ببراعة.

64' لاينز يدخل بدلاً من بيتزارو وجواردادو يدخل بدلاً من جوناثان دوس سانتوس.

57' حالة من التوتر في الملعب في هذه الأثناء، حيث يتدخل أراوخو على فيجولي بقوة ويحتسب الحكم خطأ، فينطلق له بن سبعيني ويشتبك معه، فيمنحه الحكم البطاقة الصفراء.

55' أوووووووووووووووووو.. عدلان قديورة يتحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويرفع الحكم في وجهه الحمراء بعد تدخل قوي منه على خيمينيز.

55' تمريرات بين عناصر منتخب الجزائر، وتراجع للمكسيك.

49' جلبيرتو سيبولفيدا يدخل بدلاً من هيكتور مورينو الذي يخرج بداعي الإصابة.

48' براهيمي توغل بالكرة في منطقة الجزاء ثم أرسل تسديدة أرضية عبرت من على يمين الحارس ثم ارتطمت الكرة بالقائم.

48' القاااااااااااااااااائم الأيمن للحارس يحرم الجزائر من الثاني.

47' رياااااااااااااض يتلاعب بالدفاع المكسيكي في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة بيمناه يبعدها الحارس من على يساره.

46' بداية الشوط الثاني من المباراة...

46' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول...

44' محرز مرر كرة من اليمين لفيجولي الذي مهدها من منطقة الجزاء لبن ناصر القادم من الخلف، فأرسل نجم ميلان تسديدة يسارية عبرت للشباك من على يسار الحارس..

44' التعاااااااااااااااااادل السريع جدًا للجزائر عن طريق بن ناصر...

43' كورونا افتك كرة في وسط المقدان وانطلق بها ثم مررها لبونجاح الذي أعادها له، فانفرد كورونا بمبولحي ثم أرسل الكرة ساقطة للشباك.

43' جوووووووووووووول أول للمكسيك عن طريق كورونا.

40' ندخل الآن في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، ولا تزال المباراة شحيحة الفرص

37' الرااااااائع بن ناصر يرسل كرة من يسار الوسط تصل لبغداد الذي يدخل يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة تصطدم بأراوخو وتمر الكرة إلى ركنية من على يمين الحارس.

35' براهيمي يتوغل بالكرة في اليمين ثم يمررها لفيجولي المنطلق في يمين منطقة الجزاء، لكن الكرة أقرب للحارس.

33' تمريرات بين عناصر المكسيك في مناطق الجزاء الذي يتراجع بدوره.

29' فيجوووولي ينفرد بالحارس في يمين منطقة الجزاء، ثم يرسل تسديدة قوية يعترضها الدفاع ويبعدها لركنية من على يسار الحارس.

26' قديورة يرد على هيريرا ويجبر الحكم على رفع البطاقة الصفراء في وجهه، بعد تدخل قوي منه على كورونا.

25' بطاقة صفراء أولى في المباراة بعد تدخل قوي من هيكتور هيريرا على تاهرات...

20' عرضية خطيييييييييرة من اليسار عن طريق أراوخو ينطلق لها سانشيز المتقدم وحيدًا داخل يمين منطقة الجزاء، لكن الكرة تمر منه إلى ضربة مرمى.

19' خطووووورة أولى في المباراة عن طريق خيمينيز بتسديدة قوية تمر إلى ضربة مرمى من على حافة القائم الأيمن لمبولحي.

17' كرة أمامية للجزائر تصل لبونجاح الذي يمهد الكرة لبن ناصر القادم من الخلف، لكن الدفاع يشتت الكرة.

10' حتى الآن اللعب منحصر في وسط الميدان، ولا سيطرة لفريق على المباراة.

5' المنتخب الجزائري على اليمين بالأخضر الرديف، والمكسيك على اليسار بالأبيض الرديف أيضًا.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل المنتخب الجزائري:

تشكيل منتخب المكسيك:

منتخب الجزائر هو حامل لقب كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر، ويستعد لخوض غمار التصفيات للنسخة القادمة من البطولة الشهر القادم، وينافس حامل اللقب في مجموعة بها زيمبابوي وبوتسوانا وزامبيا، ويحتل المركز الأول برصيد 6 نقاط جمعهم من الفوز بمباراتين.

‎وعلى الجانب الآخر ستكون هذه المباراة الثانية لمنتخب المكسيك في التوقف الدولي، وكانت الأولى ضد منتخب هولندا ونجح في الفوز بها بهدفٍ نظيفٍ دون رد، وهو ما يعكس قوة المنتخب الأمريكي الشمالي والإضافة التي سيمنحها للمنتخب الجزائري.

‎هذه المباراة الودية الثانية للمنتخب الجزائري في التوقف الدولي في أكتوبر الحالي، وكانت المباراة الأولى ضد منتخب نيجيريا وانتهت بفوز ثعالب الصحراء بهدفٍ دون رد.

أعزائي المتابعين .. أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول لمباراة الجزائر ضد نيجيريا الودية، والمقامة في إطار استعدادات المنتخبين لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا الشهر القادم.