مدرب برينتفورد يؤكد اقتراب بن رحمة من الدوري الإنجليزي الممتاز

اهتمام من آرسنال للحصول على خدمات اللاعب الجزائري

اعترف توماس فرانك مدرب فريق برينتفورد الإنجليزي، بصعوبة الاحتفاظ بالنجم الجزائري سعيد بن رحمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بن رحمة ارتبط بالرحيل عن صفوف الفريق الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية أكثر من مرة، وسط اهتمام من كريستال بالاس وأستون فيلا ووست هام وآرسنال بضمه.

كريستال بالاس بالتحديد يعتبر النادي الأكثر اهتماماً بضم اللاعب، لكن الأمور غير واضحة حتى الآن، حول الوجهة القادمة لبن رحمة.

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تألق بن رحمة في مواجهة برينتفورد وفولهام في دور الـ16 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وتسجيله ثنائية في الفوز 3/0، أشعل التكهنات مرة أخرى حول رحيله.

وهو ما قال عنه مدربه:"هل أثق في استمراره معنا؟ بكل تأكيد أريده أن يستمر بالفريق ولكن بكل أمانة لا أعلم ما سيحدث".

وأضاف:"لو جاء العرض المناسب بالقيمة المالية التي يستحقها اللاعب ربما نقوم ببيعه، ولكن لو لم يحدث ذلك سنكون سعداء بالاحتفاظ به".

وتابع:"الأمور واضحة للجميع، إما نحصل على قيمة مرتفعة نظير بيعه، أو يستمر معنا في النهاية، لأنه أحد أفضل اللاعبين في دوري الدرجة الأولى، وتألقه ساهم في ارتفاع سعره".

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سكوت باركر مدرب فولهام تحدث أيضاً عن تألقه بن رحمة قائلاً:"كنا نحاول مطاردتهم من أجل العودة للمباراة، ولكن هذا اللاعب أظهر الكثير من الجودة في التسجيل".

وكان روي هودسون مدرب كريستال بالاس، قد صرح مؤخراً أن التعاقد مع بن رحمة ليس الأولوية الأهم له الأن، كما أن الصفقة تعتمد بشكل كبير على السعر المطلوب من برينتفورد.

جدير بالذكر أن صاحب الـ25 سنة، نجح في تسجيل 17 هدفاً في 46 مباراة لعبها مع برينتفورد الموسم الماضي، ليلفت أنظار العديد من أندية الدوري الإنجليزي.