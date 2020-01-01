موعد مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام الرائد في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمدينة بريدة، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الرائد يوم الأحد المقبل، وذلك بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية ببريدة، لحساب الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أصحاب الديار لديهم معنويات مرتفعة كثيرًا، وذلك بعدما تمكنوا من الحصول على نقطة من أحد العمالقة، الاتحاد، الجولة الماضية في أعقاب التعادل سلبيًا معهم ببريدة أيضًا.

الأهلي بدوره وبعد المفاجأة غير المتوقعة بالخروج من ثمن نهائي الكأس، استعاد توازنه بالفوز على الفتح بهدف نظيف، ليواصل تواجده في الوصافة برصيد 16 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر الهلال.

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ووجبت الإشارة إلى أن الرائد يحتل المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، ويعود آخر فوز قد حققه على صعيد الدوري إلى منتصف شهر نوفمبر الماضي، عندما فاز على أبها، ومن بعدها خسر أربع مباريات متتالية قبل كسر السلسلة بالتعادل مع العميد الجولة الماضية.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والرائد والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الأهلي والرائد؟

موعد مباراة الأهلي والرائد هو الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020، الموافق 12 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية ببريدة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الأهلي والرائد عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الرائد - الأهلي الأحد 27 ديسمبر 2020،

12 جمادى الأول 1442،

17:55 السعودية، 16:55 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد العزيز الرياضية

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب فلادان على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

لوكاس ليما - محمد آل فتيل - محمد الخبراني - عبد الله حسون

نوح الموسى - إدريس فتوحي

أليكساندرو ميتريتسا - ماركو مارين - سلمان المؤشر

عمر السومة

التشكيل المتوقع للرائد

من المتوقع أن يعتمد المدرب بيسنيك هاسي على التشكيل الآتي:

صور من تمرين #الرائد اليوم الجمعة قبل لقاء الأهلي 📸 pic.twitter.com/YgWVyep0SG — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) December 25, 2020

التشكيل | 4-2-3-1

عز الدين دوخة

محمد الدوسري - عبد الله الفهد - نيمانيا ميليتش - خالد الخثلان

سلطان الفرحان - جلال الداودي

أرنود جوم - محمد فوزير - أحمد الزين

نيمانيا نيكوليتش