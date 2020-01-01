سوق الانتقالات الشتوية 2021: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في السعودية؟

يقدم لكم موقع جول العربي كل ما تريد معرفته عن سوق الانتقالات الشتوية 2021، متى يفتح أبوابه في السعودية ومتى يمكن لأندية الدوري السعودي إبرام التعاقدات

لطالما ذخر سوق الانتقالات الشتوية في كرة القدم السعودية بالعديد من الصفقات الرائعة والكبيرة التي غيّرت من مسار الموسم، وفي ظل القدرة المالية والرياضية الاستثنائية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الحالية، فإن كل ميركاتو بمثابة حرب مشتعلة على كبار لاعبي العالم وفرصة لانتقاء أفضل اللاعبين وجلبهم إلى أراضي الحجاز.

ترك فيروس كورونا تأثيره على العالم كله، وكانت كرة القدم من ضمن من تأثروا سلبًا بهذا الوباء من الناحية العملية والاقتصادية، فتوقف النشاط في بداية 2020 كان سببًا في ضغط هائل للمباريات، ومع العودة بدون جماهير قلّت أغلب الموارد، وبدأت العديد من الأندية سواءً الكبيرة أو الصغيرة في المعاناة بصورة واضحة.

صحيح أن الأندية السعودية تأثرت بشكل أو بآخر، لكن تظل قدرتها على الدخول في الصفقات بكل قوة موجودة، إلى جانب أن أغلبها لا تملك خيارًا آخر سوى السعي الحثيث لتدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين في سبيل الاستمرار على القمة بعد المستويات الاستثنائية التي تظهر بها كافة الأندية في الآونة الأخيرة.

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كورونا كان له تأثير السحر على موعد وضغط المباريات، وكذلك سيكون له تأثير على الميركاتو من ناحية الموعد والأموال، والآن مع اقترابنا من الموعد الشهير للميركاتو الشتوي "انتقالات يناير" نستعرض في هذا الموضوع وإياكم موعد سوق الانتقالات في السعودية، متى يفتح أبوابه ومتى يُغلق؟ مع استعراض لصفقات تبدو محتملة الحدوث.

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موعد سوق الانتقالات الشتوية في السعودية.. متى يبدأ الميركاتو الشتوي؟

في الظروف الطبيعية كان الميركاتو الشتوي يفتح أبوابه في السعودية بصورة طبيعية مع مطلع شهر يناير وينتهي بنهاية الشهر عينه، لكن نظرًا لكورونا تغيرت هذه المواعيد بصورة ليست كبيرة.

بسبب استئناف الموسم الماضي بصورة متأخرة، اضطر الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يمد سوق الانتقالات الصيفية من 15 أغسطس حتى 20 أكتوبر، ما كان له أثرًا على الموعد الجديد لانطلاق ميركاتو الشتاء.

لذلك، سيكون موعد بداية سوق الانتقالات الشتوية في السعودية بحسب إعلان الاتحاد، هو الحادي عشر من شهر يناير 2021، الموافق 8 جمادى الآخر 1442 هجريًا.

متى ينتهي سوق الانتقالات الشتوية في السعودية؟

كما أسلفنا، في الظروف الطبيعية كان ينتهي بنهاية شهر يناير، إلا أنه ومع تغيير موعد الانطلاق، بات موعد نهاية سوق الانتقالات الشتوية في السعودية مختلفًا عما اعتاد عليه الجميع.

بحسب ما أعلنه الاتحاد السعودي، فإن موعد انتهاء ميركاتو الشتاء سوف يكون في شهر فبراير 2021، وبالتحديد يوم 7، أي سيمتد القيد لأول أسبوع بعد يناير.

هذا الأمر قد يساعد الأندية السعودية كثيرًا من وجهة نظر المحللين، حيث سيمنح الفرصة للأندية لمراقبة اللاعبين لمدة أطول من جهة، ومن جهة أخرى الانقضاض على صفقات دون منافسة من كبار القارة العجوز في أول أسابيع شهر فبراير.

ما هي أبرز الصفقات المتوقعة للأندية السعودية في الميركاتو الشتوي؟

لم تطرح الصحافة حتى الآن أسماء بعينها لدعم صفوف الفرق السعودية، لكن الأكيد أن هناك رغبة في ضم محترفين أجانب كُثر بالفترة المقبلة.

التقارير تحدثت عن أن النصر يخطط لسوق انتقالات قوي من أجل العودة مرة أخرى إلى مكانته المعتادة على صعيد الدوري، وقد يقوم العالمي بضم لاعب أجنبي على الأقل لدعم خط الهجوم على وجه التحديد.

في الهلال لا توجد أنباء عن محترفين جدد، ولكن لا تزال الإدارة تخطط لدعم الدفاع خصوصًا بعد سلسلة الإصابات التي ضربت كتيبة رازفان لوشيسكو في الآونة الأخيرة.

أما الأهلي، فأشارت أغلب التقارير إلى الاستغناء عن الثنائي ماركو مارين ولوكاس ليما في يناير، على أن يتم تعويضها بثنائي أجنبي آخر من العيار الثقيل.

في الاتحاد، المحاولات قائمة لتحويل عقد إعارة أحمد حجازي إلى شراء بصورة دائمة، مع احتمالية دعم الهجوم في يناير.

ووجبت الإشارة في النهاية إلى أن الأنظار كلها تتجه إلى مستقبل عمر السومة بعد بروز خلافات بينه وبين مسؤولي الأهلي مؤخرًا، وكذلك الحال بالنسبة لعبد الرزاق حمدالله، لذلك ميركاتو السعودية لن يكون مثيرًا فقط على صعيد القادمين للأندية، بل أيضًا من سيرحلون عن الكبار.