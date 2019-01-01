موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة في الدوري المصري

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الجولة الأولى من الدوري المصري لموسم 2019-20، والتي ستكون ضد سموحة على استاد برج العرب

أحمد جمال

يحل الأهلي ضيفًا على سموحة يوم الاثنين القادم 23 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 24 محرم 1441 هجريًا، وذلك في إطار الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري المصري 2019-20.

الأهلي يظهر بقميصه الجديد أمام كانو سبورت

يدخل الشياطين الحُمر وهم أبطال النسخة السابقة من البطولة، بعد تصدرهم لجدول ترتيب الموسم السابق برصيد 80 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن الزمالك أقرب منافسيه، كما استطاع أيضاً المارد الأحمر أن يحقق بطولة السوبر المصري يوم الجمعة السابقة على حساب الفارس الأبيض بعدما انتصروا بنتيجة (3-2)، وبالطبع كل ذلك سيعطي للأهلي دفعة قوية لبدء موسم قوي في الدوري المصري 2019-20.

ديسابر محذرًا الأهلي والزمالك: بيراميدز يُريد الفوز بالدوري وهو قادر على ذلك

على الجانب الآخر يسعى سموحة للبدء بقوة في الموسم الجديد من الدوري بعدما أنهى الموسم السابق في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة، ولكن لا يصف المركز قوة الفريق الحقيقية حيث كانت المنافسة شرسة في منطقة وسط الجدول بين الكثير من الأندية، حيث كانت ثلاث نقاط فقط التي تفصل بينهم وبين المركز الثامن الذي يحتله طلائع الجيش صاحب الـ41 نقطة، ولذا فمن المؤكد أن الفريق يسعى لتقدم مركزه في الدوري المصري 2019-20 عن الموسم السابق.

الخطيب للاعبي الأهلي: دوري أبطال أفريقيا البطولة الأهم

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقنوات الناقلة