الخطيب للاعبي الأهلي: دوري أبطال أفريقيا البطولة الأهم

رئيس القلعة الحمراء يحمس اللاعبين للفوز بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، على زيارة معسكر الفريق بالإسكندرية، لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بحصد لقب كأس السوبر المحلي.

الشياطين الحمر توجوا أبطالًا للسوبر المصري 2018 أمس الجمعة، بالفوز أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب برج العرب.

واشاد رئيس القلعة الحمراء بالجهود التي بذلها اللاعبين طوال اللقاء وانضباطهم السلوكي والتزامهم بالتعليمات الفنية، بجانب تقديمهم صورة حضارية على النادي.

وقال الخطيب موجهًا لحديثه للاعبين: "نجحتم في تحقيق بطولة مهمة قبل انطلاق الدوري، لكن يبقى التحدي الأكبر هو الفوز بالبطولتين المفضلتين للأهلي وجمهور وهما الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا من أجل العودة من جديد لتمثيل القارة الأفريقية في مونديال الأندية".

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وتابع: "سنواصل دعمنا القوي لكم في جميع الاتجاهات من أجل تحقيق حلم الجماهير في استعادة دوري الأبطال، فالجمهور لا يشبع من البطولات وترغب دائمًا في حصد الفريق المركز الأول على كافة المستويات".

بيبو اختتم حديثه للاعبين: "لدي ثقة كبيرة فيكم وفي قدرتكم على إسعاد الجماهير وتحمل الضغوط الملقاه على عاتقكم بفضل أدائكم بروح الفانلة الحمراء وشخصية الأهلي تبقى كلمة السر الدائمة في تحقيق الانتصارات والوصول لمنصات التتويج".

يذكر أن الأهلي يستعد لاستهلال مشواره في الدوري المصري الممتاز، بعد غدٍ الإثنين، على استاد برج العرب، أمام سموحة السكندري.