الأهلي يظهر بقميصه الجديد أمام كانو سبورت

الأهلي سيواجه كانو سبورت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وسيلعب أمامه بالقميص الجديد من شركة أمبرو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن النادي الأهلي المصري أن الفريق الأول لكرة القدم سيظهر بقميصه الجديد خلال مباراة كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا.

وسيلعب بطل الدوري المصري مباراة إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا أمام كانو سبورت في القاهرة يوم 28 سبتمبر الجاري، بعدما كان قد حقق الفوز بهدفين دون رد ذهابًا في غينيا الاستوائية.

ديسابر محذرًا الأهلي والزمالك: بيراميدز يُريد الفوز بالدوري وهو قادر على ذلك

وأبرز الموقع الرسمي للأهلي تصريحات لمدير التسويق والتعاقدات "أمير توفيق" قال فيها "الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيرتدي القميص الجديد في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها يوم 28 سبتمبر الجاري في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا".

أضاف "الأهلي سيتسلم الدفعة الثانية من الملابس خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على الاتفاق الذي تم بين شركة أمبرو وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في حضور إدارة التسويق بالنادي".

يُذكر أن الفريق الأحمر سيدُشن موسمه الجديد في الدوري المصري بمواجهة سموحة في الإسكندرية يوم غدٍ الإثنين، بعدما كان قد تُوج بالسوبر المصري متفوقًا على الزمالك يوم الجمعة الماضي بنتيجة 3-2.