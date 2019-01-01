موعد مباراة الأهلي ضد الفتح، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفتح في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يحل الأهلي ضيفاً على الفتح يوم السبت 21 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 22 محرم 1441 هجرياً، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي لموسم 2019-20، وسيستضيف اللقاء ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

يمر الراقي بأزمة واضحة للعيان حيث هُزم في الجولة السابقة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف، وكان قد تعادل في افتتاح مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق العدالة الصاعد هذا الموسم إلى دوري المحترفين بنتيجة (1-1)، ولم يُحقق سوى فوزاً واحداً وصعبًا على الاتفاق فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، ثم تلقى هزيمة مفاجأة على يد الوحدة بنتيجة (2-1)، ليخرج من الثلاث جولات الأولى برصيد 4 نقاط فقط يحتل بهم المركز السابع.

على الجانب الآخر فنادي الفتح يعيش أسوأ أيامه، حيث تلقى هزيمتين من أولى الجولتين الذي خاضهما في كأس الأمير محمد بن سلمان على يد كلً من الشباب والنصر على التوالي، تبعتها هزيمة أخرى في الجولة السابقة على يد الفيصلي ليحتل النموذجي المركز الآخير في جدول الترتيب دون نقاط، لتصبح من أكثر البدايات سوءً بالنسبة لجماهير أبناء النخيل.

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موعد مباراة الأهلي ضد الفتح والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الفتح - الأهلي ملعب الأمير عبد الله بن جلوي السبت 21 سبتمبر 2019،

22 محرم 1441 هجريًا

20:20 السعودية، 19:20 مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لن يفتقد الأهلي لأي لاعب في مباراته القادمة أمام الفتح ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي، وستكون جميع اسلحة الراقي جاهزة للقاء.

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لن يغير المدرب صالح المحمدي في طريقة الفريق المعتادة، سيدفع بالثنائي إرفين زوكانوفيتش ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الرباعي إلفيس ساريتش، على الأسمري، سلطان مداش، جوزيف دي سوزا، وفي خط الهجوم سيتواجد عمر السومة وديجانيني تافاريس

التشكيل | 4-4-2

محمد العويس

حسين عبد الغني - محمد آل فتيل - إرفين زوكانوفيتش - سعيد المولد

إلفيس ساريتس- علي الأسمري - جوزيف دي سوزا - سلطان منداش

عمر السومة - دجانيني

الغيابات والتشكيل المتوقع للفتح

سيفتقد الفتح لخدمات لاعبه توفيق بن حيمد الذي تلقى بطاقة حمراء في الجولة السابقة أمام الفيصلي، ولكن لن يفتقد النموذجي لخدمات أي لاعب آخر بسبب الإصابة.

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سيدخل المدرب فتحي الجبال هذا اللقاء بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق وهي طريقة (4-2-3-1)، وسيعتمد على ماكسيم كوفال في حراسة المرمى، وأمامه قلبي الدفاع أندريه بينتو وعلي العوجامي، كما من المتوقع الدفع بالظهير الشاب عبد الله اليوسف بديلاً لتوفيق بن حميد، بينما سيتولى قيادة هجوم الفريق الهولندي ميتشيل تي فريدي.

التشكيل | 4-2-3-1

ماكسيم كوفال

عبد الله اليوسف - علي العوجامي - أندريه بينتو - ماتياس آجوريجاري

محمد الفهيد - مروان سعدان