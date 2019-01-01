اتحاد الكرة السعودي يوضح سبب التفكير في دوري الرديف

الاتحاد السعودي لكرة القدم يفكر في إقامة دوري رديف

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أوضح نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نيتهم في إقامة دوري رديف لأندية الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير أن نية الاتحاد السعودي جاءت بعد قرار تواجد 7 محترفين في كل فريق، وهو ما تسبب في تضاؤل فرص الكثير من اللاعبين.

وقال البكر في تصريحات تلفزيونية: "القرار جاء بعد مشاركة المنتخب الأوليمبي في بطولة آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020".

وأضاف: "تواجد في قائمة المنتخب الأوليمبي فقط 3 لاعبين شاركوا في الجولات الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، وهو ما يؤثر بالسلب على المنتخب".

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وتابع البكر: "سيتم تبادل الأراء ومناقشة الأمر بين رابطة الدوري السعودي والأندية، وتحديد الملاعب خلال الفترة المقبلة لإقامة دوري الرديف".

ويسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتطوير الكرة السعودية وتلافي الأخطاء خلال السنوات المقبلة بعد أن شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.