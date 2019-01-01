الأهلي السعودي يعلن تكليف صالح المحمدي لخلافة إيفانكوفيتش

الأهلي يكلف المحمدي لخلافة برانكو

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن النادي الأهلي السعودي، إلغاء عقد المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للفريق، وذلك بعد الخسارة من الوحدة.

الأهلي خسر من الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها تكفل الأمير منصور بن مشعل، بتسوية عقد المدرب الكرواتي.

فيما قدم رئيس النادي خالص شكره للأمير منصور بن مشعل لتكفله بالتسوية المالية لقيمة إلغاء عقد المدرب:#الأهلي يلغي عقد برانكو ويكلف المحمدي مدرباً للفريق pic.twitter.com/dfmM5ExRHW — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 16, 2019

وقرر الأهلي تكليف صالح المحمدي مدرب النائين بالنادي، ومساعده الكابتن محمد مسعد، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لمواجهة الفتح يوم السبت المقبل.

وقدم أحمد الصائغ، رئيس الأهلي، شكره وتقديره إلى الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم، لتكفله بالتسوية المالية المجدولة لقيمة إلغاء عقد المدرب برانكو إيفانكوفيتش.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفتح يوم السبت المقبل، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.