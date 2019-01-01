موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتفاق في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يستضيف الاتفاق الأهلي على استاد الأمير محمد بن فهد يوم الخميس 29 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 28 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

تعادل الراقي في افتتاح مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق العدالة الصاعد هذا الموسم إلى دوري المحترفين بنتيجة (1-1)، وبهذا التعادل بقى الأهلي في المركز الثاني مؤقتًا برصيد نقطة واحدة، لحين اقامة باقي مباريات الجولة، ويتصدر جدول الترتيب فريق النصر بعد أن نجح في الفوز على فريق ضمك بهدفين دون رد في نفس الجولة.

أنهى الاتفاق الموسم الماضي (2018-19) في المركز الحادي عشر، فخلال مشواره في البطولة خاض 30 مباراة، استطاع تحقيق الانتصار في 8 مباريات وتعادل في تسع، وتلقى 13 هزيمة، وسيدخل الفريق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق أول انتصار له هذا الموسم يعطيه دفعة قوية في تحقيق الفوز في الجولات القادمة.

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موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الاتفاق - الأهلي استاد الأمير محمد بن فهد الخميس 29 أغسطس 2019،

28 ذو الحجة 1441 هجريًا

18:40 السعودية، 17:40 مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لن يفتقد الأهلي أي لاعب في مباراة الاتفاق بسبب الإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد بحثًا عن أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري بعد التعادل في الجولة الأولى أمام فريق العدالة.

لن يغير المدرب برانكو إيفانكوفيتش في طريقته المعتادة، وسيدفع بالثنائي إرفين زوكانوفيتش ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثنائي، نوح الموسى، جوزيف دي سوزا، وفي خط الهجوم سيتواجد عمر السومة.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

حسين عبد الغني - محمد آل فتيل - إرفين زوكانوفيتش - سعيد المولد

نوح الموسي - جوزيف دي سوزا

سلمان المؤشر - عبد الفتاح عسيري - دجانيني

عمر السومة

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتفاق

لا توجد غيابات في صفوف الاتفاق قبل مباراة الأهلي بسبب الإصابة، ولن يفتقد فارس الدهناء أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

سيدخل المدرب خالد العطوي هذا اللقاء بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيعتمد على فيليب كيس وسيدريك يامبيري في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة هجوم الفريق البرازيلي روجيرو كوتينيو.

التشكيل | 4-2-3-1

رايس مبولحي

أسامة الحدادي - فيليب كيس - سيدريك يامبيري - سعد سعيد

علي هزازي - إبراهيم محنشي

فواز الطريس - حامد الغامدي - محمد الكويكبي