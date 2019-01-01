الدوري السعودي | الأهلي يتعثر أمام العدالة

تعادل في بداية المشوار..

تعادل أهلي جدة مع العدالة الصاعد حديثاً بهدف لمثله في مستهل منافسات الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان).

تقدم الأهلي بواسطة الصربي دانييل أليكسيتش في الدقيقة 50، إلا أن السنغالي أليو سيسيه الذي حل بديلاً بصفوف العدالة، نجح في معادلة النتيجة في الدقيقة 88.

ولم يظهر الأهلي المستوى المتوقع، في رحلة البحث عن لقب الدوري الغائب منذ 3 سنوات، في مواجهة الفريق الصاعد حديثاً.

وفي الجولة ذاتها نجح النصر حامل اللقب في الفوز على ضمك الوافد الجديد أيضاً بهدفين دون رد.

يذكر أن الأهلي فشل في تحقيق الفوز بالجولة الأولى للموسم الثالث على التوالي.