رسميًا | الأهلي يتخلى عن لاعب وسطه للرائد ويضم لاعبي الوطن

نشاط ملحوظ للأهلي في الميركاتو اليوم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الرائد رسميًا تعاقده مع لاعب وسط الأهلي "عبد الله مجرشي".

وأوضح الحساب الرسمي للرائد على تويتر أن صاحب الـ22 عامًا وقع عقدًا يمتد لـ3 سنوات قادمة.

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ومن جانب آخر أعلن الأهلي عبر حسابه الرسمي على تويتر ضمه ثنائي فريق الوطن تحت 15 عامًا "خالد مجرشي وحسين سفياني".

وأوضح الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي الجداوي أن التوقيع مع لاعبي الوطن جاء بناءً على الخطط والاستراتيجية التي تم وضعها قبل بدء المنافسات الرياضية للموسم الجديد والتي تتضمن استقطاب اللاعبين الموهوبين والاستفادة من إمكانياتهم.

وأضاف بن مشعل أن الأهلي يهتم كثيرًا بدعم الفئات السنية المختلفة باللاعبين الموهوبين، مشددًا على امتلاك النادي لفريق عمل يُتابع كل اللاعبين الموهوبين في الأندية الأخرى ويُقدم تقارير شاملة عنهم بهدف اختيار المميزين منهم.

يُذكر أن الموسم الجديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سينطلق يوم الخميس القادم 22 أغسطس الجاري، وسيلتقي الأهلي في الجولة الأولى مع العدالة الصاعد حديثًا للبطولة.