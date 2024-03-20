تعرف على موعد مباراة إيطاليا وفنزويلا الودية، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

يُعد منتخب إيطاليا من المنتخبات التاريخية الأقوى في أوروبا والعالم أيضاً، على الرغم من أبتعاده عن منصات التتويج في السنوات السابقة باستثناء بطولة يورو 2020 التي حققها، ولكن دائماً ما يكون ضمن المنتخبات المُرشحه لحمل لقب أي بطولة يُشارك فيها، سواء أوروبياً أو عالمياً، ونتحدث بالتحديد عن كأس العالم البطولة الأهم والأغلى في عالم الساحرة المستديرة.

ويخوض المنتخب الإيطالي مباراته أمام فنزويلا ضمن استعداداته وتحضيراته للقاءات اليورو القادم الذي يبدأ رحلته فيها في شهر يونيو، ولن تكون هذه المباراة هي اللقاء الودي الآخير، حيث يخطط الأزوري لخوض أكثر من لقاء ودي للتأكد من جاهزية الفريق.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إيطاليا وفنزويلا الودية، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

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ما موعد مباراة إيطاليا وفنزويلا الودية؟

تقام مباراة إيطاليا وفنزويلا الودية يوم الخميس 21 مارس 2024 على ملعب تشيس استاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مصر، الثانية عشرة صباحاً يوم الجمعة 22 مارس بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة إيطاليا وفنزويلا الودية؟

تذاع المباريات الودية الهامة استعداداً ليورو 2024 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، لذا ستجد مباراة إيطاليا وفنزويلا على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إيطاليا - فنزويلا الخميس 21 مارس 2024

23:00 مصر، 00:00 صباح الجمعة بتوقيت السعودية beIN Sports HD تشيس استاديوم

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التشكيل المتوقع لمنتخب إيطاليا في مواجهة منتخب فنزويلا

من المتوقع أن يدخل المدرب لوتشانو سباليتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3