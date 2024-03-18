إنتر يصدر بيانًا.. طرد نجم إيطاليا من المنتخب بسبب "تصرف عنصري"!

"قدّم روايته لزملائه وسباليتي"

شهدت مباراة إنتر ونابولي أمس الأحد في قمة الدوري الإيطالي، واقعة مؤسفة من مدافع النيراتزوري فرانشيسكو أتشيربي، الذي استخدم إهانة عنصرية ضد جوان جيسوس مدافع نابولي.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1)، شوهد جيسوس وهو يتحدث إلى الحكم فيديريكو لا بينا ويشير إلى شارة "إبعاد العنصرية" الموجودة على قميصه، مدعيًا أن أتشيربي وجه له بعض الإهانات.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم استبعاد أتشيربي مع معسكر المنتخب اليوم الإثنين، قبل خوض مباراتين وديتين أمام فنزويلا والإكوادور وسيحل مدافع روما جانلوكا مانشيني بدلا منه، مشيرًا إلى أن "مدافع إنتر قدّم روايته للأحداث لزملائه في الفريق والمدرب لوتشيانو سباليتي، وقال إنه ليس لديه أي نية للتشهير أو التشويه أو العنصرية".

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من جهته، أصدر إنتر بيانًا رسميًا قال فيه إنه "بعد قرار الاتحاد الإيطالي، سيعود اللاعب فورًا إلى معسكر النادي"، مشيرًا إلى أنه "على علم بالبيان الصادر عن الاتحاد الإيطالي فيما يتعلق بالأحداث، ويحتفظ بحق إجراء مواجهة مع لاعبه في أقرب وقت ممكن، من أجل تسليط الضوء على تفاصيل ما حدث الليلة الماضية".