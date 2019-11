موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يان أوبلاك

ساؤول - هيرموسو - مونتيرو - تريبيير

كوكي - بارتي - هيريرا - كوريا

فيتولو - ألفارو موراتا

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

سيغيب عن قائمة برشلونة في اللقاء القادم ضد أتلتيكو مدريد بالجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني كلٌا من جوردي ألبا، ونيلسون سيميدو وديمبيلي بسبب الإصابة، كما سيفتقد الفريق الكتالوني لخدمات بوسكيتس بسبب الإيقاف.

