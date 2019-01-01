أوبلاك: مواجهة ميسي تحفزني

مواجهة قمة بين أتلتيكو وبرشلونة

رحب يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، بمواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك قبل مباراة ناديه مع برشلونة في قمة الليجا الأحد المقبل.

ويستضيف أتلتيكو البلوجرانا بعد أيام قليلة من عودته بالخسارة من تورينو أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وتأزم موقفه بالمجموعة.

وقال أوبلاك مع "آس": "ميسي من أفضل اللاعبين في التاريخ وبرشلونة محظوظ بوجوده، أحب اللعب أمامه، أمر محفز".

وأكمل: "ميسي ورونالدو؟ مختلفان، ولكن كلاهما له نفس الهدف وهو الانتصار والتسجيل ودوري هو منعهما، يمكنهما حسم اللقاء في أي وقت".

واستمر السلوفيني: "الصيف الماضي شعرت أن الفريق يتفكك برحيل جريزمان وعديد اللاعبين، ولكن جلست مع الإدارة وأكدوا لي استمرار المشروع".

وختم: "نملك نفس الهدف وهو التتويج بالبطولات، أتمنى الفوز بالأبطال يوماً ما، مواجهة جريزمان ستكون غريبة بعد خمس سنوات معاً".

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ويحتل برشلونة صدارة الترتيب في الليجا برصيد 28 نقطة من 13 مباراة، مقابل 25 لأتلتيكو ولكن لعب مباراة أكثر.