برشلونة يعلن مدة غياب ديمبيلي عن الملاعب

ضربة قوية لهجوم برشلونة بعد إصابة لاعبه الفرنسي

أعلن نادي برشلونة، غياب لاعبه عثمان ديمبيلي لمدة 10 أسابيع بسبب الإصابة في الفخذ الأيمن.

وتعرض اللاعب الفرنسي، إلى إصابة في مباراة فريقه أمام بوروسيا دورتموند في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وغادر الملعب في الدقيقة 26.

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الفريق الكتالوني، نشر اليوم بياناً حول إصابة اللاعب، بمشكلة عضلية في الفخذ الأيمن وأكد خلالها غيابه 10 أسابيع.

الفرنسي صاحب الـ 22 عاماً، شارك مع فريقه هذا الموسم في تسع مباريات بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل هدفاً وحيداً في الدوري.

وبهذا يغيب ديمبيلي عن مباريات فريقه، حتى فبراير القادم، وسيعود مع انطلاق مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ويختتم برشلونة مباريات في دور المجموعات من البطولة الأوروبية، أمام إنتر يوم 10 ديسمبر القادم.

جدير بالذكر أن برشلونة ضمن الوصول إلى دور الـ 16 من البطولة، بعد تصدره مجموعته برصيد 11 نقطة وبفارق خمس نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني، وفي الدوري الإسباني يتصدر جدول الدوري برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.