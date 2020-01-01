موعد قرعة دور 32 للدوري الأوروبي 2020-21، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري الاوروبي 2021 لدور 16، موعد القرعة، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة والمتحولة من دوري أبطال أوروبا

لا تحظى بطولة الدوري الأوروبي بمتابعة قوية من محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وذلك مقارنة بمتابعة الجماهير لبطولة دوري أبطال أوروبا ، لكن كلما اقتربنا من الأدوار النهائية زادت نسب المتابعة لها.

شاركت العديد من الأندية التي لها تاريخ في الكرة الأوروبية في البطولة في السنوات الأخيرة، وهذا العام يتواجد بها أندية عريقة مثل نادي ميلان الإيطالي وآرسنال الإنجليزي وغيرهما.

مع نهاية دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ، تحول نادٍ يمتلك شعبية كبيرة إلى الدوري الأوروبي بعد الحصول على المركز الثالث في مجموعته، وهو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لينضم إلى فرق عريقة ويمنح البطولة المزيد من القوة.

المزيد من الفرق

لكن، ما هو موعد قرعة دور 32 لبطولة الدوري الأوروبي 2020-21 ، وما هي القنوات الناقلة؟جول يقدم لك الإجابة.

موعد قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2020-21، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

ما هو موعد قرعة دور 32 الدوري الأوروبي 2021؟

موعد قرعة دور 32 من الدوري الأوروبي 2020-21 هو يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، الموافق 29 ربيع الآخر 1442 هجريًا، وستبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة .

ستقام قرعة الدوري الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون سويسرا.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة الدوري الأوروبي 2021؟

سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة و يمكن الوصول إليه من هنا .

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة ، فسيقوم موقع جول أيضًا بنقل مجريات قرعة دور 32 من الدوري الأوروبي 2020-21، وذلك عن طريق خدمة البث المباشر، مما يعني أنه لن يكون عليك تفويت أي شيء.

ما هي الفرق المتأهلة لدور 32 في الدوري الأوروبي 2021؟

* الفرق الهابطة من دوري أبطال أوروبا

ما هو نظام قرعة دور 32 في الدوري الأوروبي 2021؟

سيتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى وعائين: يحتوي الوعاء 1 على الفرق المتأهلة كمتصدرين، ويحتوي الوعاء 2 على الفرق المتأهلة من المركز الثاني.

Round of 32 is set ✅



🏆 2021 #UEL winner will be __________ pic.twitter.com/JxMu8d8MmO — UEFA (@EuropaLeague) December 10, 2020

بالنسبة للفرق الهابطة من دوري أبطال أوروبا، ستنضم أفضل 4 أندية منهم إلى الوعاء 1 وهي: "مانشستر يونايتد وكلوب بروج وشاختار وأياكس"، فيما ستنضم الأربعة فرق الأخرى إلى الوعاء 2، وهذه الأنية هي: "كراسنودار وسالزبورج ودينامو كييف وأوليمبياكوس".

لا يمكن لفريق أن يواجه منافس من نفس الدوري المحلي في دور 32 الدوري الأوروبي 2020-21 ، وستلعب مباراة الذهاب على أرض أصحاب المراكز الثانية، فيما تلعب مباريات الإياب على أرض المتصدرين.

كذلك طبقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن تتقابل الأندية الأوكرانية والروسية في هذا الدور، وذلك بسبب التوترات السياسية بين البلدين.

ما هو موعد مباريات دور 32 للدوري الأوروبي 2020-21؟

مباريات الذهاب لدور 32 في الدوري الأوروبي ستلعب الخميس 18 فبراير 2021، 6 رجب 1442 هجريًا.

أما مباريات الإياب فستلعب على يوم الخميس 25 فبراير 2021، 13 شعبان 1442 هجريًا.