"مودريتش وضع ميسي المرتزق في جيبه"

تلقى اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نقدًا لاذعًا من قبل أسطورة باريس سان جيرمان جيروم روتن الذي وصف اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بأنه محتال.

وكان ميسي قد خسر مع رفاقه مباراة الإياب أمام ريال مدريد بعد سيناريو درامي استطاع فيه الملكي قلب تأخره في النتيجة وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أبطال أوروبا.

وتحدث روتن عبر قناة "آر إم سي سبورت" موجهًا نقده للبرغوث الأرجنتيني، وزميله البرازيلي نيمار، وهو الذي رفض متوسط ميدان باريس السابق أن يذكر اسمه.

ماذا قال روتن؟

بعد تلقيه انتقادات من وسائل الإعلام الفرنسية في مباراة الذهاب، أصبح المهاجم الأرجنتيني في مركز الاهتمام بعد خروج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا.

حيث قال روتن: "أشعر بالخجل من الحديث عن ميسي بهذا الشكل، لكن هذا هو الواقع، بالأمس كان يسير فقط على أرض الملعب".

وواصل: "لقد وضعه مودريتش في جيبه".

وحول ما قدمه نيمار قال: "الآخر، يزعجني كثيرًا أن أذكر اسمه، فقد خسر كل كراته، لقد لعب أقل من 50٪ من مباريات باريس سان جيرمان".

وتابع: "وعندما يكون هنا، سنجد له الأعذار بالقول إنه عاد من الإصابة؟ لا، ليس هناك وقت، الليلة الماضية كان عليك التواجد".

واختتم حديثه عن الثنائي ميسي ونيمار موضحًا: "لن ألوم مبابي، لقد فعل كل شيء، أما الثنائي الآخر فيلعبون كالمرتزقة".

جدير بالذكر أن باريس يستعد لمواجهة نادي بوردو في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الفرنسي يوم الأحد القادم.

اقرأ أيضًا..

سرقة صلاح وتلاعب لصالح رونالدو .. سيناريوهات بديلة للكرة الذهبية

صلاح يقترب ومحرز بعيد .. قائمة هدافين إفريقيا في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد وباريس | عبقرية بنزيما وكوارث ثلاثية ميسي ونيمار ومبابي