مهاجم لايبزيج على رادار كبار الدوري الإنجليزي

تشيلسي أبرز المهتمين بالتعاقد مع تيمو فيرنر

أشارت تقارير صحفية، إلى دخول تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني على رادار كبار الدوري الإنجليزي.

ووفقاً لصحيفة ميرور الإنجليزية، فإن فيرنر مطلوب بقوة في صفوف تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت الصحيفة أيضاً، في تقريرها أن ليفربول قد يهتم أيضاً بالحصول على خدمات اللاعب، الذي يرغب في خوض تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي.

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إدارة تشيلسي تبحث عن مهاجم جديد للفريق، خاصة بعد فشلها في التعاقد مع إيدنسون كافاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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على الجانب الآخر، تعمل إدارة ليفربول على تأمين خط الهجوم، تحسباً لرحيل أحد الأعمدة الرئيسية للفريق الموسم المقبل، ومواصلة السيطرة المحلية والأوروبية.

جدير بالذكر أن فيرنر صاحب الـ 23 عاماً، خاض مع لايبزيج 29 مباراة حتى الآن بكافة المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 25 هدفاً وصنع 10 آخرين.