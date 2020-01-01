رايولا: أنا من صنعت سوق الانتقالات

وصف النظام الحالي للانتقالات بالمتاجرة في البشر

وصف مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير، سوق الانتقالات، بأنه من أهم أعماله، في إطار الدفاع عن نفسه بالحرب المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

رايولا الذي يعمل مع مجموعة من كبار اللاعبين مثل زلاتان إبراهيموفيتش وبول بوجبا وماتياس دي ليخت، دائماً ما يثير الجدل بتصريحاته وحديثه عن طريقه عمله.

وهذه المرة تحدث رايولا لمجلة "فيوتبول" البلجيكية، ليكشف كواليس العديد من الأحداث المهمة له في مجال عمله بانتقالات اللاعبين.

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وقال رايولا:"في أول يناير يفتح المسرح ويتم إزاحة الستار قبل أن يبدأ العرض، ولكن العمل الحقيقي يتم خلف الكواليس لمدة نصف عام من استعداد وتجهيز".

وأضاف:"على سبيل المثال نرى صفقة إيرلينج هالاند، عملت عليها لمدة عام تقريباً مع والده، حيث تحدثت مع العديد من الأندية، واستمعت لخطط مختلفة وأرقام تم عرضها على سالزبورج واللاعب".

وأما عن الاتهامات الموجهة ضده:"لا أريد أن أكون متغطرساً، ولكني أعتقد أنني صنعت هذا السوق، كرة القدم أصبحت عرضاً ترفيهياً، أنا من اخترعت هذا الشكل لمدة 25 سنة، صممت خلالهم على عدم إغلاق فمي والدفاع المستمر عن اللاعبين".

صفقة بوجبا والأنباء حول عمولته الضخمة التي وصلت لـ49 مليون يورو:"لم أهدد مانشستر يونايتد بمسدس من أجل إعادته، أصدقائي من الاتحاد الدولي لم يعطوا حقاً لنا في حماية المعلومات، وذلك من أجل التأثير على الرأي العام".

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وتابع:"من الغريب أن يتعلق الأمر دائماً بأرباحي، لكن لا نسمع أي شيء منهم عندما يحصل أياكس أمستردام على 150 مليون يورو من صبيين بعمر دي ليخت ودي يونج، هذا شيء عظيم لهم وقد أحسنوا بشكل عام".

وفي نهاية حديثه أكد رايولا على إصراره بانتهاء النظام القديم للانتقالات الذي يتبعه الفيفا حيث شبهه بالإتجار في البشر، مع مطالبته بتصاعد دور وعمولات الوكلاء بالأسلوب الجديد وزيادة أرباح الأندية واللاعبين.