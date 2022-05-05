من مقعد المدرب.. توني كروس تحول إلى مساعد لأنشيلوتي في مباراة مانشستر سيتي

في الأوقات التاريخية بكرة القدم، تحدث بعض التفاصيل التي لا يراها المشاهدون ولكنها تبقى ذكرى لدى أبطالها سواء اللاعبين أو المدربين.

ومن بين هذا ما حدث من توني كروس لاعب وسط ريال مدريد المخضرم مع مدربه كارلو أنشيلوتي في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والتي توجت بعودة تاريخية للميرنجي سجل فيها 3 أهداف وعاد من بعيد ليصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة ليفربول.

كيف تحول توني كروس إلى مساعد لكارلو أنشيلوتي؟

كروس كشف أنه لعب دورًا في مساعدة أنشيلوتي لإعادة ريال مدريد إلى النتيجة من خارج الملعب، مع مساهمته بالنصح لإجراء تبديلات قادت ريال مدريد إلى "الريمونتادا" التاريخية.

الملكي بدا في طريقه لإحباط كبير بعدما تقدم رياض محرز لمانشستر سيتي في الدقيقة 73 من عمر المباراة، حينها كان توني كروس قد غادر الملعب من 5 دقائق.

لكن البديل رودريجو جويس أعاد ريال مدريد مرتين إلى المباراة ليقوده إلى الأشواط الإضافية قبل أن يتكفل كريم بنزيما كعادته هذا الموسم بالحسم وتسجيل هدف التأهل.

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قال في تصريحات لشبكة "دازن": "المدرب نفسه كان يجد بعض الشكوك فيمن يمكنه أن يحدث الفارق من الدكة، ولكننا كلاعبي ريال مدريد نملك ما يجعلنا نستطيع تشارك الأفكار مع المدرب شيئًا ما".

ماذا قال توني كروس عن ريمونتادا ريال مدريد أمام مانشستر سيتي؟

وأضاف كروس: "هذا التشارك يعطيك فكرة عن المدرب وعن الفريق، في النهاية هو من يقرر، لكنه بلا شك يتعامل مع آرائنا باهتمام".

التبديلات التي ساعد فيها كروس أنشيلوتي كانت مهمة في المباراة، فبخلاف قلب رودريجو جويس للنتيجة، كان كامافينجا أيضًا خيارًا مثاليًا لضبط إيقاع حط الوسط، كما شارك كل من داني سيبايوس وخيسوس فاييخو ولوكاس فاسكيز في العودة بالوقت الإضافي.

عن الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس، يقول كروس: "شعور رائع، دائمًا ما تكون الأمور صعبة ونعيدها بالقتال، من الصعب شرح ما حدث، ما حدث في الدقائق الأخيرة حول الإيمان والملعب كان سحريًا".

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