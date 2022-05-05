أنشيلوتي يرد على صلاح: نهائي دوري الأبطال سيكون مباراة ديربي!

عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن امتنانه للاعبيه ولجماهير النادي الملكي، بعد الوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ليلة تاريخية في "سانتياجو برنابيو" فاز فيها على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب، ليصعد بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

أنشيلوتي كان هادئًا في ظهوره أمام وسائل الإعلام رغم النتيجة التاريخية، وتحدث بهدوء عن كواليس الفوز.

ماذا قال أنشيلوتي؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلت تصريحات المدرب الإيطالي التي قال فيها: "عندما اعتقد الجميع أن المباراة انتهت، كانت لقطة واحدة كافية، وضعنا كل طاقتنا فيها، للفوز تحتاج إلى القليل من الحظ".

وأضاف: "مانشستر سيتي كان خصمًا قويًا للغاية، لكن الفريق لم يستسلم، قدمنا كل شيء، التضحية والطاقة والحظ، لقد كانت مباراة قوية للغاية".

وتابع: "ما حدث في دوري الأبطال هذا الموسم غريب للغاية، لقد لعبنا ضد أقوى الفرق، ويعود الفضل إلى اللاعبين والجمهور الذي دفعنا بقوة، ووزن قميص ريال مدريد، وكبرياء النادي الذي يلعبون لصالحه".

ما هو رد أنشيلوتي على صلاح؟

أنشيلوتي رد خلال مؤتمره الصحفي على رغبة المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال.

وقال أنشيلوتي: "الشعور الذي ينتابني هو أنني سعيد للغاية بالوصول إلى النهائي".

وأضاف: "سألعب مرة أخرى ضد ليفربول، وهذا ثالث نهائي لي كمدرب أمامهم، لقد عشت في ليفربول لمدة عامين، والآن المباراة بمثابة ديربي بالنسبة لي".

واختتم أنشيلوتي: "أنا أعرف كلوب جيدًا، وأكن احترامًا كبيرًا له ولطاقمه التدريبي، ستكون مباراة نهائية رائعة، إنه نهائي متساوٍ للغاية".

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