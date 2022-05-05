بعد الريمونتادا المجنونة .. محمد صلاح يتوعد ريال مدريد!

توعّد النجم المصري محمد صلاح؛ جناح فريق ليفربول الإنجليزي، فريق نادي ريال مدريد الإسباني، قبل المواجهة التي ستجمع بين الفريقين بنهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

كيف تأهل ريال مدريد في ريمونتادا مجنونة؟

ريال مدريد ضرب موعدًا مع ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد نجاحه في إقصاء مانشستر سيتي، في مباراة مثيرة جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء.

مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر بإنجلترا.

وفي مباراة الإياب التي أقيمت في ملعب سانتياجو برنابيو، تقدم مانشستر سيتي بهدف بالدقيقة 73 سجله الجزائري رياض محرز، ليقترب من التأهل إلى النهائي، ولكن في دقيقتين فقط، نجح البرازيلي رودريجو أن يسجل هدفين، لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.

ونجح الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل الهدف الثالث لفريق ريال مدريد عن طريق ركلة جزاء، وذلك بالدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول، ليقود الميرنجي للتأهل إلى نهائي دوري الأبطال، ليواجه ليفربول الذي تأهل على حساب فياريال الإسباني.

كيف توعّد صلاح ريال مدريد؟

صلاح نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يتوعد فيها ريال مدريد، قبل المباراة النهائية التي ستجمع بينهما يوم 28 مايو الجاري.

النجم المصري كتب في التغريدة: "هناك تصفية حساب قديم"، في إشارة للهزيمة أمام الفريق الإسباني بنهائي دوري الأبطال 2018.

وكان ليفربول قد خسر نهائي دوري الأبطال على يد ريال مدريد 2018 بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي شهد خروج محمد صلاح للإصابة في الكتف، بعد التحام مع سيرجيو راموس مدافع الفريق الأبيض السابق.

وكان صلاح قد أكد خلال تصريحات تلفزيونية عقب تأهل ليفربول إلى النهائي، على أنه يرغب في مواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية للثأر من الهزيمة أمامه بنهائي 2018. "اقرأ التصريحات كاملة"

We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78 — Mohamed Salah (@MoSalah) May 4, 2022

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