من رامزي إلى ألابا.. ما أجمل أن تنفرد بالكعكة!

رغم نجاح العديد من الأندية في الحصول على لاعبين دون مقابل، إلا أن بعض الصفقات تكون باهظة للغاية.

أصبحت الصفقات المجانية طريق الأندية للحصول على لاعبين من أصحاب الجودة العالية وتعزيز صفوفا دون الحاجة إلى دفع أي مبالغ للأندية المنافسة.

ورغم أن الصفقات المجانية هدفها الأساسي ألا تدفع الأندية الكثير من الأموال للحصول على خدمات اللاعبين، إلا أن كواليس العقود الشخصية بين اللاعب وناديه الجديد تكشف أمورًا مثيرة للاهتمام.

115 مليون من أجل ألابا

حصل نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف الحالي على خدمات النمساوي دافيد ألابا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ الألماني.

لكن، ومع أن ريال مدريد لم يدفع إلى بايرن ميونخ للحصول على توقيع ألابا إلا أن النادي الملكي سيتكلف قرابة 115 مليون يورو في إجمالي الصفقة.

صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، أكدت أن راتب ألابا يصل إلى 19.47 في الموسم الواحد، وأن قائد منتخب النمسا حصل على مكافأة توقيع قيمتها 17.7 مليون يورو، في حين حصل وكيل أعماله على عمولة قدرتها 5.2 مليون يورو.

المفاجأة الأكبر في تعاقد ريال مدريد مع ألابا كانت أن عائلة اللاعب حصلت على مكافأة قدرها 6.3 مليون يورو من النادي الملكي، ويبدو أن ذلك ما لعب دورًا حاسمًا في الصفقة.

رامزي.. صفقة قيمتها 85 مليون يورو

انتقل الويلزي آرون رامزي من أرسنال الإنجليزي إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2019 بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده في ملعب الإمارات.

هيئة الإذاعة البريطانية أكدت أن رامزي يحصل بموجب عقده الذي يمتد مع يوفنتوس لأربعة مواسم على قرابة 470 ألف يورو أسبوعيًا.

وبالإضافة إلى القيمة التي حصل عليها اللاعب كمكافأة على توقيع العقد وما حصل عليه وكيله بطبيعة الحال، فإن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 85 مليون يورو.

رايولا.. الرابح الأكبر من انتقال دوناروما إلى باريس

انضم جينالويجي دوناروما إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الحالي بعد انتهاء عقده مع ميلان الإيطالي.

صفقة انتقال دوناروما إلى باريس ستجعل الحارس الإيطالي الشاب يحصل على 12 مليون يورو صافية سنويًا بعقد يمتد لخمسة مواسم، وهو ما يقترب من ضعف ما عرضه عليه ميلان لتجديد عقده.

لكن دوناروما ليس المستفيد الوحيد من هذه الصفقة، لكن مينو رايولا وكيل أعماله كان له نصيب الأسد منها.

رايولا، أحد أشهر وكلاء أعمال اللاعبين في العالم، وحسبما كشفت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية، سيحصل على 20 مليون يورو من باريس سان جيرمان كعمولة بعد إقناع دوناروما بالانتقال إلى "حديقة الأمراء".

نظرة مختلفة

لنفترض سويًا أن ناديًا ما أراد التعاقد مع لاعب مرتبط بعقد ممتد لأكثر من موسم مع نادٍ منافس، ماذا كان سيحدث حينها؟

نعم بالضبط، كان سيدفع قيمة الانتقال إلى النادي المنافس، بالإضافة إلى العقد الشخصي مع اللاعب.

النادي الراغب في الشراء، خصص مبلغًا لنقل يصل إلى 100 مليون يورو لضم اللاعب، فإنه كان سيقسم تلك القيمة بجزء يحصل عليه اللاعب، وجزء يتم دفعه إلى ناديه.

لذلك ما الضرر في أن يقوم أي نادٍ بالتعاقد مع لاعب بدون تعزيز منافسه بالأموال، مقابل أن يحصل اللاعب على كامل تلك القيمة، أو أقل قليلًا لنفسه ووكلائه، حينها يحصل اللاعب على جزء أكبر من الكعكة.

لكن اللاعبين يرفضون أحيانًا فكرة أن ينهوا عقودهم مع أنديتهم الحالية، بدافع الخوف، سواء من الإصابة أو تراجع المستوى، مما يجعل الأندية المتلهفة إلى ضمهم تبتعد عنهم، ولذلك يفضل اللاعبون الانتقال وهو في أوج قوتهم وعطائهم من أجل الاستفادة بشكل أكبر.

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