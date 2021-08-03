رغم الإنفاق الضخم .. مبابي لا يثق في مشروع باريس سان جيرمان

أنباء سعيدة لريال مدريد

حالة من عدم الوضوح تسود الموقف حتى الآن، بالنسبة لمستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، وسط ترقب من ريال مدريد.

اللاعب عقده ينتهي مع باريس خلال صيف عام 2022، والمحادثات معقدة بصورة كبيرة من أجل توقيعه على عقد جديد.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن اللاعب لا يثق في توجهات الفريق الفرنسي، رغم استثماراته الضخمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

باريس تعاقد مع سيرخيو راموس، جانلويجي دوناروما، أشرف حكيمي وجورجينيو فاينالدوم، ومع ذلك لا يشعر اللاعب بالاطمئنان الكافي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم كل ذلك، إلا أن هناك اقتناعًا داخل باريس أن مبابي قد يغير من رأيه ويجدد للنادي هذا الصيف.

النادي الفرنسي يعلم جيدًا أن الوقت ليس في صالحه، حيث قد يعني عدم تجديد مبابي لعقده بالميركاتو الحالي، رحيله بالمجان الصيف القادم، في ضربة مالية قوية للنادي.

ناصر الخليفي رئيس باريس يقود المفاوضات بنفسه مع مبابي، وأزاح ليوناردو المدير الرياضي من المحادثات، ليكون لرجل الأعمال القطري اليد العليا في الموقف.

وعلى الجانب الآخر لا يشعر صاحب الـ22 سنة بالراحة، خاصة بعدما أعرب عن غضبه من موعد المقابلة التي أجريت معه مؤخرًا وصرح خلالها برغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس.

وأكدت "as" أن اللاعب لا يثق في المشروع الباريسي، ولا يؤمن بإمكانية تطوره كلاعب داخل النادي أكثر من ذلك في المستقبل القريب.

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العقبة الأهم في صفقة التجديد حتى الآن، هي ضمان باريس للاعب القيام بمشروع يمكنه تأمين الفوز بدوري الأبطال، وهو ما تعجز عنه إدارة النادي حتى الآن رغم كل ما أنفقته على صفقات جديدة.

يذكر أن مبابي غاب عن قائمة باريس التي خسرت كأس السوبر الفرنسي يوم الأحد الماضي أمام ليل بهدف دون رد.