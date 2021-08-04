الطبول تقرع في برشلونة ترقبًا للإعلان عن تجديد ميسي

إعلان برشلونة عن تجديد عقد ميسي مع الفريق أصبح وشيكًا للغاية.

أصبح النشاط على أشده في أروقة نادي برشلونة الإسباني، بعد أيام من التوتر والضغط، حيث أصبح الإعلان المنشود عن استمرار الأرجنتيني ليونيل ميسي مع "البلوجرانا" مسألة وقت لا أكثر.

ويقضي ميسي عطلته حاليًا في إييبيزا، فيما ينهي برشلونة التفاصيل الأخيرة من أجل الإعلان عن أكثر الأخبار المنتظرة لجماهير النادي الكتالوني.

متى يعلن برشلونة عن تجديد عقد ميسي؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن برشلونة سيعلن عن تجديد عقد ميسي يوم الخميس، على الرغم من أن النادي يواصل العمل على خطط أخرى.

الحقيقة هي أن وتيرة العمل في برشلونة يجب أن تتسارع، لأن الهامش الزمني لإغلاق قائمة الفريق أصبح ضيقًا، والإدارة الكتالونية في سباق ضد الزمن.

وبسبب الضغوط هذه المرة بالتحديد، لن يتواجد جوان لابورتا رئيس برشلونة في المباراة التي سيخوضها النادي الكتالوني أمام سالزبورج النمساوي اليوم الأربعاء، لإنهاء مرحلة التحضير التي قام بها فريق المدرب رونالد كومان في ألمانيا لمدة أسبوع.

فكرة لابورتا في عدم السفر إلى ألمانيا والبقاء في برشلونة تأتي من أجل إغلاق سلسلة من القضايا المعلقة في النادي، وأبرزها بطبيعة الحال استمرار ميسي.

ماذا فعل برشلونة لتجديد عقد ميسي؟

وعلى صعيد متصل مع تجديد عقد الأرجنتيني، لا يزال على برشلونة حل مشكلة التخلص من بعض اللاعبين، مثل ميراليم بيانيتش، ومارتين برايثوايت، وصامويل أومتيتي، بالإضافة إلى تخفيض أهم اللاعبين في الفريق.

هذه الإجراءات ككل التي يقوم بها برشلونة، تأتي في الأساس من أجل التكيف مع قانون كتلة الرواتب التي وضعته رابطة الدوري الإسباني ليكون النادي قادرًا على تسجيل جميع اللاعبين الذين وقع معهم، وفي مقدمتهم ميسي.

اقرأ أيضًا