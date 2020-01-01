ممنوع السعال..إجراءات مشددة في أرسنال لمقاومة كورونا

المحاولات مستمرة لمنع الفيروس من الانتشار

بدأ فيروس كورونا القاتل في تأثيره على الكرة الإنجليزية، بعد انتشاره بشكل واضح في مختلف بلدان العالم، وضربه لمختلف الأحداث الرياضية.

الأمر بدأ بالدوري الإيطالي الأسبوع الماضي بعدما تأجلت بعض مباريات الجولة، وصولاً بخوض مواجهة إنتر ويوفنتوس الأحد القادم بدون جمهور.

والآن كشفت تقارير صحفية أن الإرشادات الحكومية الإنجليزية المتعلقة بفيروس كورونا، وضعت العديد من الإجراءات المشددة بخصوص التغطية الإعلامية للمباريات.

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وأوضحت أن أي وسيلة إعلام ترغب في تغطية المؤتمر الصحفي لميكيل أرتيتا مدرب أرسنال غداً السبت لمباراة بورنموث بكأس الاتحاد الإنجليزي، يجب عليها أن تملأ استمارة طلب خاصة.

ومن جانبه أكدت إذاعة "Talksport" أن أرسنال قرر أيضاً منع أي صحفي تظهر عليه أي أعراض الفيروس مثل السعال من حضور مؤتمر المدرب الإسباني.

ويأتي ذلك لتجنب أي حالة تعرض أشخاص محتمل حملهم للمرض لتجمعات جماهيرية أو صحفية، قد تساهم في انتشار الفيروس بصورة أكبر في إنجلترا.

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ولا تقتصر هذه الإجراءات على أرسنال فقط، بل تلتزم جميع الأندية الإنجليزية بهذا القرار للحفاظ على سلامة الجميع والحد من تأثير الفيروس.

يذكر أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، منع لاعبيه من مصافحة بعضهما باليد داخل ساحة التدريب، كخطوة جديدة لمقاومة انتشار المرض.