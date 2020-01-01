ماني: البريميرليج ليس سهلًا ولكننا جعلناه يبدو نزهة

ساديو ماني يتحدث عن رحلة ليفربول نحو لقب البريميرليج

قال ساديو ماني نجم نادي ليفربول وأفضل لاعب في أفريقيا إن السباق على لقب البريميرليج هذا الموسم لم يكن سهلًا رغم الفارق الواضح في النقاط.

واقترب ليفربول من كسر صيام الـ 30 عامًا والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتاج إلى 11 نقطة فقط من 11 مباراة من أجل حسم اللقب.

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وحول ذلك، قال ساديو ماني إن المنافسة على الدوري كانت صعبة وشاقة على الرغم من أن لاعبي ليفربول جعلوها تبدو أشبه بنزهة.

وأضاف: "كان هدفنا منذ البداية هو الفوز بالدوري وهذا هو ما عملنا من أجله منذ بداية الموسم، لذلك إذا فزنا به فسيكون ذلك رائعًا للنادي وللجماهير"

وتابع: "بالطبع الفضل الكبير يعود إلى المدرب في كل ما حققناه معه، نظرًا لأن جودته انعكست بشكل واضح على النادي وعلى أداء اللاعبين"

وأردف: "لديه طريقته الخاصة في القيام بالأشياء ويمنح لاعبيه مسؤولية أكبر على أرض الملعب وهو أمر مهم حقًا من أجل تحقيق النجاحات"

وأكمل: "في نفس الوقت هو ودود للغاية وصديق للاعبين، وهذه هي أحد أهم نقاط قوته التي قد لا تتوفر لدى الكثير من المدربين الآخرين تحت الضغوطات"

وحول مشجعي الفريق في السنغال قال: "قبل عامين مثلًا لم يكن الأمر كذلك، حيث كان هناك المزيد من مشجعي مانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد، ولكن الآن في كل مكان تجدهم يشجعون ليفربول"

واسترسل: "عندما يلعب ليفربول الآن يكون الأمر أشبه بأن المنتخب الوطني يلعب بالنسبة للناس هناك، لذلك فإذا فزنا باللقب سيكون الأمر هائلًا"

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يذكر أن ليفربول سيلعب مباراة الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء السبت خارج قواعدهم أمام واتفورد.