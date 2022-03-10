مقاطعة تعرض تشيلسي لخسارة مادية كبيرة!

أوقفت شركة الاتصالات "Three" الراعية لقميص تشيلسي، صفقتها البالغة 40 مليون جنيه استرليني مع البلوز بعد أن عاقبت حكومة المملكة المتحدة مالك النادي رومان أبراموفيتش.

حيث سيخضع أبراموفيتش لتجميد الأصول وحظر السفر، بموجب شروط العقوبة، التي أعلنها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون صباح اليوم.

وأشار تقرير أعدته صحيفة "الدايلي ميل" الإنجليزية عن وجود قلق من ابتعاد بقية الشركات التي تدعم النادي بسبب الأحداث الحالية التي يمر بها فريق البلوز.

ماذا حدث؟

وصل الإعلان عن تعليق شركة "Three" بعد ساعات من إعلان الشركة لدعمها اللاجئين الأوكرانيين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة.

وقال متحدث باسم الشركة: "في ضوء العقوبات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، طلبنا من نادي تشيلسي لكرة القدم تعليق رعايتنا للنادي مؤقتًا، بما في ذلك إزالة علامتنا التجارية من القمصان وحول الملعب حتى إشعار آخر".

وواصل: "نحن ندرك أن هذا القرار سيؤثر على العديد من مشجعي تشيلسي الذين يتابعون فريقهم بشغف، ومع ذلك، نشعر أنه في ظل الظروف والعقوبات الحكومية السارية، فإن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

كما أن شركات أخرى مثل "Nike"، التي لديها صفقة معدات بقيمة 55 مليون جنيه استرليني مع تشيلسي، بالإضافة إلى شركة تصنيع الساعات "Hublot"، التي لديها صفقات تزيد قيمتها عن 15 مليون جنيه استرليني، سيتعين عليهم أيضًا تقييم خطوتهم التالية.

ماذا عن مستقبل النادي؟

في العام الماضي، جنى تشيلسي 154 مليون جنيه إسترليني من الصفقات التجارية على الرغم من جائحة فيروس كورونا، وفي عام 2019، قبل وجود الجائحة من الأساس، حصل النادي على 200 مليون جنيه إسترليني من خلال الرعاية.

أما الآن فيحذر المحللون من أن الرعاة الآخرين قد يتبعون خطوة شركة "Three" والتي تعد خطوة غير مسبوقة ستؤثر على وضعية النادي المادية في الفترة المقبلة.

فمن الوارد أن يدخل تشيلسي إلى نفق مظلم، إلا إذا تم بيع النادي لمستثمر جديد حتى يتم معاملة البلوز بشكل طبيعي كبقية الفرق الإنجليزية.

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